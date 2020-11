Prinz von der Leyen ist erneut Vorsitzender der vbw

Bei der Vorstandssitzung der Bezirksgruppe Schwaben der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. am 11. November wurde Philipp Erwein Prinz von der Leyen in seinem Amt als Vorsitzender erneut bestätigt und wird dies somit weiterhin fortführen. Von der Leyen ist Geschäftsführer der HWW GmbH & Co. Holzwerke KG in Waal und seit 2001 in der vbw engagiert. Seit dem Jahr 2010 hat er den Vorsitz der vbw Bezirksgruppe Schwaben inne.

Ins Amt als stellvertretender Vorsitzender des Vorstands wurde Martin Döring, Geschäftsführer J. N. Eberle & Cie. GmbH Kaltwalzwerk u. Sägenfabrik, gewählt. Bestätigt wurden zudem Heinz Mergel, Geschäftsführer der MVV Industriepark Gersthofen GmbH und Werner Ziegelmeier, Geschäftsführer der Z-Mobility Werner Ziegelmeier GmbH.

Die vbw – Vereinigung der Bayeischen Wirtschaft e. V. ist die freiwillige, branchenübergreifende und zentrale Interessenvereinigung der bayerischen Wirtschaft und vertritt 145 bayerische Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände sowie 45 Einzelunternehmen. In den Branchen der vbw Mitgliedsverbände sind bayernweit etwa 4,8 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte tätig, das sind fast 90 Prozent aller Beschäftigten im Freistaat.