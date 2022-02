Silke Klos-Pöllinger bleibt Geschäftsführerin des DGB Schwaben

Klos-Pöllinger, die 94,6 Prozent der Stimmen erhielt, geht damit in ihre zweite Amtszeit. Klos-Pöllinger sagte nach der Wahl: „Ich freue mich sehr, dass ich mich mit viel Rückenwind weiter für gute Arbeit und ein gutes Leben der Beschäftigten und ihrer Familien einsetzen kann - gemeinsam mit den Gewerkschaften und unseren sechs Kreisverbänden in Schwaben.

„Wir haben noch so viele Baustellen: Gleichstellung, prekäre Beschäftigung und Niedriglöhne, schlechte Tarifbindung, bezahlbares Wohnen, Armut und Ungleichheit nehmen durch Corona weiter zu. Gesellschaftlicher Zusammenhalt schwindet und die Rechten wachsen weiter an. Wir haben die große Herausforderung Klimawandel und Digitalisierung und wie wir unsere gut bezahlten Produktionsarbeitsplätze in Schwaben in die Zukunft bringen können. Dafür müssen wir auch mehr Menschen von unseren Lösungen überzeugen und für die Gewerkschaften gewinnen!“

Der neu gewählte Vorsitzende des DGB Bayern, Bernhard Stiedl, gratuliert zur Wahl: „Die Wiederwahl von Silke Klos-Pöllinger ist ein Beleg für die hervorragende Arbeit, die sie in Schwaben leistet. Gerade die Arbeit des DGB in den Regionen wird immer wichtiger. Die Transformation der Arbeitswelt und die Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge findet vor Ort in den Betrieben, Verwaltungen und Einrichtungen statt.“

Stiedl führt weiter aus: „Dort müssen wir Lösungsansätze entwickeln, um den Wandel und die Zukunftssicherung im Sinne der Beschäftigten zu gestalten. Ich freue mich, in den kommenden Jahren diese Aufgabe mit den Regionsgeschäftsführen und den Mitgliedsgewerkschaften anzugehen.“