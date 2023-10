Shopping-Night in Augsburg: Alles zum Innenstadt-Bummel bei Nacht

Event

Die Shopping-Night wird wieder gleichzeitig mit den Light-Nights starten. Foto: Nikky Maier

Einmal an einem Freitagabend ohne Zeitdruck shoppen und die Woche in einer abendlicher Atmosphäre ausklingen lassen. Die Shopping-Night am Freitag, 20. Oktober macht dies möglich. An diesem Abend werden auch die Light-Nights eröffnet, so dass alle Gäste bis 23 Uhr zwischen Illuminationen und Leuchtobjekten nach Lust und Laune einkaufen können. An diesem Abend erstrahlt die Stadt in einem farbenfrohen Gewand.

Stadt Augsburg hofft auf mehr Aufmerksamkeit für die Innenstadt

Für Augsburgs Wirtschaftsreferenten Wolfgang Hübschle ist die lange Einkaufsnacht nicht nur ein Ereignis für die lokale Gemeinschaft, sondern auch eine Einladung an all jene, die selten den Weg nach Augsburg zum Shoppen finden: „Wir haben die Chance, Augsburg als Einkaufsziel Nummer eins in unserer Region zu präsentieren. Die Atmosphäre wird in dieser Nacht einzigartig sein, insbesondere dank der beeindruckenden Light Nights. Ich hoffe auf die Kreativität und Ideen der Händler, um diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen und unsere Stadt als Einkaufsdestination zu stärken.“

Zusammenlegung mit den Light Night hat sich ausgezahlt

Die Shopping-Night findet nach einstimmiger Empfehlung des Innenstadtgewerbebeirats in diesem Jahr zum zweiten Mal im Oktober zum Auftakt der Light Nights statt. City-Manager Heinz Stinglwagner von Augsburg Marketing: „Dieses neue Datum hat sich bewährt und bietet unseren Händlern eine hervorragende Gelegenheit, sich in einem besonderen Licht zu präsentieren. Ich hoffe, dass viele Geschäfte ihre Türen öffnen und besondere Aktionen anbieten werden.“ Die lange Einkaufnacht und die damit verbundenen geänderten Ladenöffnungszeiten beschränken sich auf die Kerninnenstadt sowie auf den südöstliche angrenzenden Bereich Hauptbahnhof, Bahnhofstraße, Halderstraße bis Frölich- und Stettenstraße sowie die Jakobervorstadt bis zum Jakobertor.