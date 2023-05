Light Nights 2023: Geschäfte in der Innenstadt bleiben länger geöffnet

Event

Archivbild. Die Shopping Night lockte, gekoppelt mit den Light Nights, viele Menschen in die Augsburger Innenstadt. Foto: Nikky Maier

Anlässlich des Lichtkunstfestivals hat das städtische Ordnungsreferat eine Ausnahmebewilligung vom Ladenschlussgesetz beantragt. „Es freut mich sehr, dass die Regierung von Schwaben meinem Antrag entsprochen hat. Damit ist mit einem Besuch der Light Nights auch ein besonderes nächtliches Einkaufserlebnis möglich“, so Ordnungsreferent Frank Pintsch. Die Lichtkunst-Show gehöre zu seinen persönlichen Highlights – „und mit dieser Einschätzung bin ich offensichtlich nicht allein, wie die hohen Besucherzahlen der vergangenen Jahre zeigen.“

So lange bleiben die Geschäfte während der Light Nights geöffnet

Somit können alle Verkaufsstellen im Innenstadtbereich am Freitag, 20. Oktober bis 23 Uhr geöffnet bleiben. Der Innenstadtbereich umfasst dabei folgende Straßen: Bert-Brecht-Straße, Oblatterwallstraße, Vogelmauer, Willy-Brandt-Platz, Forsterstraße, Remboldstraße, Rote-Torwall-Straße, Eserwallstraße, Theodor-Heuss-Platz, Stettenstraße, Hermanstraße, Halderstraße, Viktoriastraße, Frölichstraße, Volkhartstraße, An der Blauen Kappe, Am Katzenstadel, Thommstraße, Herwartstraße, Stephingerberg und Müllerstraße.

Das ist für die Augsburger Light Nights 2023 geplant

Seit 2019 ist auch Augsburg Veranstaltungsort des Festivals of Lights. Die internationale Lichtkunst-Veranstaltungsreihe findet auch in New York, Toronto, Dubai, Luxemburg, Bukarest, Zagreb, Moskau, Peking und Jerusalem statt. Augsburg Marketing veranstaltet das Lichtkunst-Event heuer vom 20. bis 22. Oktober. Der Rundgang beginnt am Rathausplatz, führt über die Philippine-Welser-Straße, den Martin-Luther-Platz, die südliche Annastraße Richtung Kö, den Bereich um den Manzù-Brunnen, den Kö-Park und über die Bgm.-Fischer-Straße zur Moritzkirche. Auch die Kunstsammlungen im Schaezlerpalais sowie der Willi-Brand-Platz vor der City Galerie sind eingebunden. Die Projektionen beinhalten künstlerische Grafikelemente und Fotos mit Augsburg-Bezug. Aus gegebenem Anlass spielt das Thema „450 Jahre Elias Holl“ eine besondere Rolle.