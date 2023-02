SGL Carbon empfängt Ausbildungs-Delegation aus den USA in Meitingen

Austausch

Eine Delegation aus den USA informiert sich bei SGL Carbon in Meitingen über Duale Ausbildung. Foto: SGL

SGL Carbon empfing in Meitingen eine US-amerikanische Delegation, die sich über das duale Ausbildungsprogramm in Deutschland informieren wollte. Die Delegation, insgesamt 19 Fachleute aus dem verarbeitenden Gewerbe aus den verschiedensten Regionen der Vereinigten Staaten, besuchten mehrere Unternehmen rund um München und Augsburg, darunter auch den Standort der SGL Carbon in Meitingen. Die Studienreise wurde von den beiden Partnern „American Council on Germany“ und „America Works“ organisiert. Unter dem Projekt „Stronger Together Manufacturing Workforce Missions“, das durch das Transatlantik-Programm der Bundesrepublik Deutschland aus Mitteln des European Recovery Program (ERP) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert wird, konnten die Experten aus den USA sich über das deutsche Ausbildungssystem informieren.

SGL setzt auf verschiedene Ausbildungs-Konzepte

Als traditionsreicher Arbeitgeber in Meitingen blickt die SGL auf eine langjährige Erfahrung in der Ausbildung zurück. Jahr für Jahr bildet der Standort in einer Reihe von Berufen und dualen Studiengängen aus. Die „Duale Ausbildung“ in Deutschland, als Kombination aus Theorie in der Berufsschule und Praxis im Unternehmen, war lange einzigartig und wurde mittlerweile von vielen Ländern übernommen. Um den Austausch zu diesem Thema zu fördern und über die jahrzehntelange Erfahrung zu berichten, hat der Meitinger Standort sich dazu bereit erklärt, die Experten bei sich zu empfangen. Die Delegation wurde durch die SGL-eigene Lehrwerkstatt geführt und bekam Einblicke in das Unternehmen und dessen Ausbildungssystem. Abschließend hatten die Besucher noch die Möglichkeit mit den Auszubildenden ins Gespräch zu kommen, um sich direkt aus erster Hand über die Vor- und Nachteile der „Dualen Ausbildung“ zu informieren.

So bewertet Standortleiter Rüdiger Krieger das Projekt

Rüdiger Krieger, SGL-Standortleiter in Meitingen, ist stolz auf das Ausbildungsprogramm am Standort: „Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man in den USA sehr interessiert an unserem dualen Ausbildungssystem ist, daher war es mir eine große Freude, die Delegation bei uns am Standort zu empfangen und unsere Erfahrungen mit ihnen zu teilen.“ Robert Fenstermacher von American Council on Germany, Leiter der Delegation, ergänzte hierzu: „Wir freuen uns, dass wir den Standort im Zuge unserer Studienreise besuchen durften und wir dadurch ein paar interessante Einblicke in das deutsche Ausbildungssystem gewinnen konnten. Insbesondere direkt mit den Auszubildenden über ihre Motivation und ihre Erfahrungen sprechen zu können, war für uns äußerst spannend.“