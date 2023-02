BMW-Erbin Susanne Klatten verlässt Aufsichtsrat von SGL Carbon

Reichste Frau Deutschlands

Susanne Klatten gilt als reichste Frau Deutschlands. Foto: SGL

BMW-Großaktionärin Susanne Klatten tritt im Mai als Aufsichtsratsvorsitzende von SGL Carbon mit Standort in Meitingen ab. Die 60-Jährige wolle ihr Mandat im Vorstand nach der Hauptversammlung am 9. Mai aus persönlichen Gründen vorzeitig abgeben, teilte SGL am Montagabend mit. Klatten war eigentlich noch bis 2025 gewählt.

Das plant Klatten

„In den vergangenen Jahren haben sich meine unternehmerischen und gesellschaftlichen Engagements vervielfältigt“, sagt Susanne Klatten. „Auch künftig möchte ich neue Schritte gehen und bestehende Unternehmungen ausbauen. Diese Ziele kollidieren mit der zeitintensiven Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzende der SGL Carbon.“

Klatten bleibt Hauptanteilseignerin der SGL

Susanne Klatten ist seit 2009 im Aufsichtsrat der SGL Carbon SE und seit 30. April 2013 deren Vorsitzende. Über ihre Beteiligungsgesellschaft SKion GmbH hält sie rund 28,5 Prozent der Aktien der Gesellschaft. Klatten gilt als reichste Frau Deutschlands. Sie sitzt auch in den Aufsichtsräten des Chemiekonzerns Altana und von BMW.

„Es ist ein passender Zeitpunkt für einen Wechsel“, sagt Susanne Klatten. „Ende 2022 hat die SGL Carbon ihr Transformationsprogramm erfolgreich abgeschlossen.“ SKions Beteiligung an der SGL Carbon sei von dieser Entscheidung nicht betroffen. Als größte Anteilseignerin sei die SKion der SGL Carbon unverändert verbunden, teilt Klatten mit.

Archivbild. Der Standort von SGL Carbon in Meitingen. Foto: SGL Carbon

Dr. Torsten Derr, Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon, dankt Susanne Klatten auch im Namen seines Vorstandskollegen Thomas Dippold und der gesamten SGL-Belegschaft: „Frau Klatten hat uns als Aufsichtsratsvorsitzende und als Hauptanteils-eignerin immer unterstützt und die Transformation der SGL Carbon eng begleitet. Sie hat die Entwicklung des Unternehmens entscheidend mitgeprägt und insbesondere Wert auf gute Unternehmensführung gelegt“