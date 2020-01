seele fertigt Rekord-Fassade in Kanada

seele möchte mit diesem Projekt jetzt seine Ganzglaskompetenz in Kanada in den Fokus stellen: Der Place Ville Marie befindet sich im Herzen von Montreal direkt am Boulevard René-Lévesque. Mit dessen Revitalisierung durch den Eigentümer Ivanhoé Cambridge entstand nun ein neuer Eingangspavillon für die darunter befindliche Mall. Dieser besteht aus einem rund 630 Quadratmeter großen Glasdach und bis zu 4,2 Meter auskragenden Vordächern – gefertigt von seele aus Gersthofen im Landkreis Augsburg.

Größtes Projekt mit Isolierglaseinheiten in Kanada

Stahl-Glas-Konstruktionen und Elementfassaden sind in Kanada sehr verbreitet, während Ganzglaskonstruktionen bislang eher speziell und einzigartig seien, erklärte seele. Das Glasdach in Montreal ist das erste Projekt von seele in der Provinz Québec, insgesamt das vierte in Kanada. Vor allem sei es aber das Projekt mit den größten Isolierglaseinheiten und Glasträgern im ganzen Land. Die 15 Meter langen und 2,5 Meter breiten Isoliergläser, mit einem Eigengewicht von bis zu 5,6 Tonnen, werden von 8-lagigen Verbundglasträgern gestützt. Diese sind ebenfalls 15 Meter lang.

Ein Blick auf das von seele fertiggestellte Glasdach auf dem Place Ville Marie. Foto: seele

Sebastian Keller: Es wurden hohe Erwartungen an seele gestellt

Ein besonderes Augenmerk der Konstruktion sollen die Besucher dabei auf die Eingangsüberdachungen an beiden Enden legen. Sie kragen bis zu 4,2 Meter über die Eingangsfassaden hinaus und werden von 14-lagigen Glasträgern getragen. „Da es sich bei diesem Projekt um die bisher größte Ganzglaskonstruktion in Kanada handelt, wurden hohe Erwartungen an die Expertise von seele gestellt“, erläuterte Sebastian Keller, Project Manager bei seele, „Wir realisieren bereits seit 2007 Ganzglasfassaden in spektakulären Glasgrößen. Besonders spannend sind dabei die anzuwendenden Normen und Prüfverfahren in den jeweiligen Ländern. Die Zusammenarbeit mit der Baubehörde war sehr konstruktiv und hat, wie man sehen kann, zu einer Neuheit in Kanada geführt.“ Insbesondere die statischen Anforderungen hinsichtlich der Lastabtragung galt es gemeinsam mit dem bauseitigen Tragwerksplaner NCK nachzuweisen. Dies hat den Hintergrund, dass das Glasdach und die auskragenden Vordächer massive Lasten aufgrund der extremen Wetterbedingungen in Kanada tragen können müssen.

Spezialgerät aus Europa im Einsatz

Bei nahezu jedem Bauvorhaben in einer Großstadt gibt es besondere Anforderungen hinsichtlich der Logistik und Montage. Im Falle des Glasdachs am Place Ville Marie waren vor allem der begrenzte Platz, eine speziell benötigte Glasvakuummaschine und das Wetter von Bedeutung.

Die 2,5 Tonnen schwere Glasvakuummaschine mit bis zu 60 Saugern wurde speziell in Europa entwickelt. Um den Mobilkran auf der Baustelle einsetzen zu können, musste die Bestandskonstruktion für die Glasmontage verstärkt werden. Da die Montage auch in den Wintermonaten erfolgte, wurden zusätzlich Einhausungen eingesetzt, um die Silikonarbeiten fachgemäß ausführen zu können.

So soll der Place Ville Marie in Montreal aussehen, wenn alle Bauarbeiten abgeschlossen sind. Foto: Sid Lee & MSDL

Über die seele Unternehmensgruppe

Die seele Unternehmensgruppe mit Stammsitz im bayerischen Gersthofen ist ein weltweit führendes Fassadenbauunternehmen. Es realisiert Gebäudehüllen unter anderem aus Glas, Stahl, Aluminium, Membranen. Gegründet wurde seele im Jahre 1984 durch Glasermeister Gerhard Seele und Stahlbau-Konstrukteur Siegfried Gossner. Für die seele Unternehmensgruppe arbeiten weltweit rund 1.000 Mitarbeiter. Im Jahr erwirtschaften sie einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro.