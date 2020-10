Schwarze Kiste schließt an der Haunstetter Straße

Die Schwarze Kiste an der Haunstetter Straße macht dicht - auf unbestimmte Zeit. Dort, wo vor exakt acht Jahren alles begann. Das gab Inhaber Sebastian Hrabak auf Facebook bekannt.

„Wir waren viel zu ungestüm. Wir hatten schlichtweg keine Ahnung, was uns erwartet. Wir machten Fehler und ließen uns auch gutgläubig über den Tisch ziehen. Im Rückblick würden wir alle wohl einiges anders machen. Doch das ist das Schöne am Leben: Man lernt aus seinen Fehlern und gewinnt unfassbare Erfahrung. Daher bereuen wir nichts! Und wenn wir nochmal die Chance hätten, neu anzufangen, dann würden wir es wieder mit derselben Leidenschaft tun“, heißt es in einem Facebook-Post der Schwarzen Kiste. Grund für die Schließung sei auch die Corona-Pandemie.

Schwarze Kiste arbeitet an neuem Konzept

„Denn jetzt, wo die Tage kürzer und kälter werden, ist es unmöglich für uns, einen Regelbetrieb unter Berücksichtigung der Hygieneverordnungen derart wirtschaftlich zu gestalten, dass irgendwie eine Schwarze Null am Monatsende zu sehen ist", heißt es weiter. Das heiße nicht, dass dies das Ende für die Schwarze Kiste an diesem Standort ist. Doch unter den aktuellen Voraussetzungen gehe es so wie bisher einfach erstmal nicht weiter. Die Schwarze Kiste will in den nächsten Monaten an einem neuen zukunftsfähigen Konzept arbeiten.

Schwarze Kiste hat Insolvenz angemeldet

Geöffnet bleibt der Kiosk am Hochablass, der letzte Standort der Schwarzen Kiste. Die Läden am Königsplatz, Moritzplatz und an der Gögginger Straße sind bereits seit längerem geschlossen. Zudem hat Hrabak im März Insolvenz für sein Unternehmen angemeldet. Der Insolvenzantrag sei aufgrund von Liquiditätsschwierigkeiten gestellt worden. Der Betrieb habe erhebliche Investitionen in einen neuen Standort (Mohrenkönig) getätigt. Aus rechtlichen Gründen konnten diese letztlich nicht wie geplant umgesetzt werden. Der Mohrenkönig musste in dieser Folge geschlossen werden.