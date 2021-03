Schwabmünchner Schöffel Stiftung feiert zehnjähriges Bestehen

Für die Schöffel Stiftung ist das Jahr 2021 ein Meilenstein: Seit genau zehn Jahren engagiert sich die Stiftung für soziale und ökologische Projekte und zieht jetzt ein erstes Resümee über die erreichten Ziele. Insgesamt flossen in den vergangenen Jahren mehr als 500.000 Euro in Hilfsprojekte, um benachteiligten Menschen nachhaltige Erlebnisse, vor allem in der Natur, zu ermöglichen.

Die Schöffel Stiftung wurde im Jahr 2011 von Hubert Schöffel und seinem Sohn Peter Schöffel ins Leben gerufen. Das Ziel der Stiftungsarbeit bestehe darin, soziale Projekte unter dem Motto: „Gemeinsam aufbrechen – nachhaltig wirken“, zu fördern. Peter Schöffel, der geschäftsführende Gesellschafter der Schöffel Sportbekleidung GmbH, fungiert als Vorstand der Institution, seine Ehefrau Andrea Schöffel koordiniert die Projekte der Stiftung. Die beiden Kinder Johanna und Jakob Schöffel unterstützen die Stiftungsarbeit bereits seit mehreren Jahren.

Diese zwei Bereiche stehen im Fokus der Schöffel Stiftung

Das Engagement der Schöffel Stiftung soll sich laut Aussage der Verantwortlichen auf zwei Bereiche konzentrieren: Der Bereich Soziales und Regionales widme sich in Projekten benachteiligten Menschen aller Altersgruppen. Dazu zählen etwa die Organisation großer Spendenläufe für Kinder und Jugendliche oder die Unterstützung einer ambulanten Demenzgruppe. Der Bereich Natur habe zum Ziel, junge Menschen für Aktivitäten im Freien zu begeistern. So fanden im Rahmen des Projekts kids4nature unter anderem Alpenüberquerungen von P-Seminaren der gymnasialen Oberstufe, verschiedene Gipfelstürmer-Projekte für sozial benachteiligte Familien oder auch Geocaching-Unternehmungen statt.

Ergänzt werde die Stiftungsarbeit durch verschiedene Aktionen: Die Schöffel Stiftung verdoppelte zum Beispiel die Spendensumme der Schöffel-Kunden aus einer Mehrwertsteuer-Aktion im Jahr 2020 und ermöglichte letztlich die Pflanzung von knapp 30.000 Bäumen für Waldumbauprojekte der Bayerischen Staatsforsten. Mit Beginn der Corona-Pandemie spendete die Stiftung zudem 60.000 Mund-Nase-Masken für den Landkreis Augsburg und beteiligte sich an der Essensversorgung der Pflegekräfte des Schwabmünchner Krankenhauses. Außerdem wurden die Wertachkliniken unterstützt.

Peter Schöffel, Gründer und Vorstand der Schöffel-Stiftung: „Ich freue mich sehr über das Jubiläum der Schöffel Stiftung und die bislang geleistete Arbeit. Dafür möchte ich allen Helfern und Unterstützern danken. Mein Vater Hubert und ich hatten die Stiftung ins Leben gerufen, um gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen – und um konkrete Hilfsprojekte zielgerichtet umsetzen zu können. Diese Arbeit ist ein kontinuierlicher Prozess. Deshalb sehen wir die ersten zehn Jahre als eine wichtige Etappe auf unserem Weg und werden die nächsten Gipfel mit unvermindertem Engagement in Angriff nehmen.“