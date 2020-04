Schöffel-Stiftung spendet Masken an Landkreis Augsburg

Die Schöffel Stiftung, die soziale Projekte in der Region Augsburg unterstützt und initiiert, hat 60.000 Gesichtsmasken an das Landratsamt Augsburg gespendet. Organisiert wurden sie über das Traditionsunternehmen Schöffel mit Hauptsitz in Schwabmünchen. Die Masken sollen an wichtige Institutionen wie vor allem Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen verteilt werden.

Den Gegenüber vor Keimen schützen



Aufgrund des aktuellen Mangels an Gesichtsmasken hat Schöffel kurzfristig 60.000 Stück beschafft. Dabei handelt es sich um Masken, die nach der Europäischen Norm EN14683 zertifiziert und somit als chirurgische Masken, nicht aber für den Intensivbereich zugelassen sind. Sie dienen insbesondere dazu, den Gegenüber des Trägers vor infektiösen Keimen zu schützen. Die Masken sollen nach aktuellem Stand im Laufe nächster Woche vom Landratsamt an die jeweiligen Einrichtungen verteilt werden.

„Einen Beitrag für die Region leisten“

„Schwaben war und ist Heimat für unser Unternehmen und seine 216 Jahre lange Historie“, sagt Peter Schöffel, Gründer und Vorstand der Schöffel Stiftung. „Deshalb ist es mir und meiner Familie ein persönliches Anliegen, in dieser besonders anspruchsvollen Zeit auch über unser Unternehmen hinaus einen Beitrag für die Region leisten zu können. Damit möchten wir ein klares Zeichen für den wichtigen Zusammenhalt geben und mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Wir möchten auf diese Weise einen Beitrag zur wichtigen Arbeit der Pflegekräfte in dieser Zeit leisten.“

Über die Schöffel-Stiftung



Die Schöffel-Stiftung wurde im Jahr 2011 von Peter Schöffel als geschäftsführendem Gesellschafter der Schöffel Sportbekleidung GmbH, und seinem Vater Hubert Schöffel gegründet. Ziel der Stiftung ist es, Projekte für Kinder, Jugendliche, Familien sowie alte und kranke Menschen und darüber hinaus für den Umweltschutz anzustoßen und voranzutreiben. Die Stiftungsidee wird von der Familie Schöffel getragen. Dazu zählt unter anderem auch eine Zusammenarbeit mit der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Augsburg.