Schwabens Gründungsgeister gesucht: Bayerische Gründungstage finden erstmals statt

Existenzgründung

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Foto: StMWi/A. Gottardi

Auf Initiative des Bayerischen Wirtschaftsministeriums finden von 23. bis 25. Mai erstmals die Bayerischen Gründungstage statt. Gründungszentren, Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, Hochschulen und viele weitere Partner im ganzen Freistaat öffnen dafür ihre Türen. Die Inhalte richten sich gleichermaßen an Gründer sowie an alle, die es irgendwann mal werden wollen. Die Gründungstage sind ein Pilotprojekt im Rahmen der Initiative Gründerland Bayern.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Was kostet eine Teilnahme an den Bayerischen Gründungstagen?

Das Rahmenprogramm reicht vom Tag der offenen Tür im Digitalen Gründerzentrum Stellwerk18 in Rosenheim über die Gründersprechtage der Handwerkskammern bis zur Startup Demo Night von BayStartUP in München. Neben klassischen Informationsveranstaltungen stehen aber auch Workshops, Wettbewerbe, Betriebsbesichtigungen und Netzwerkveranstaltungen an. Um einen persönlichen Austausch zu ermöglichen, finden alle Veranstaltungen gänzlich kostenfrei vor Ort statt. So sollen Gründer die Möglichkeit nutzen können, die unterstützenden Angebote der Gründungsförderer sowie Gründerland Bayern Partner in ihrer Region persönlich kennenzulernen und sich lokal zu vernetzen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Bayerische Gründungstage sollen Mut zur Selbstständigkeit schaffen

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger kommentiert das anstehende Event vorfreudig: „Überall im Freistaat gibt es Menschen mit guten Geschäftsideen. Mit unseren Gründungstagen wollen wir Ihnen Mut machen, den Traum vom Unternehmertum in die Tat umzusetzen. Dabei hat die Erfahrung gezeigt, dass ein gutes Netzwerk den Aufbau des eigenen Unternehmens erleichtert. Dank unserer vielen Partner ist kein Gründer auf sich alleine gestellt. Das wollen wir bei unseren Gründungstagen sichtbar machen. Ich freue mich auf die vielen Veranstaltungen und Angebote.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Diese Initiative steckt hinter dem Pilotprojekt

Gründerland Bayern ist eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Mit Angeboten zu Finanzierung und Förderung, Beratung und Coaching, mit Netzwerken und Infrastruktur oder Informationen zum Gründen soll sie Unternehmer unterstützen. Sie richte sich an Gründende aller Branchen und in jeder Gründungsphase – von der Erstellung eines Businessplans über die Suche nach der passenden Finanzierung bis in die Wachstumsphase. Sie begleite sowohl Neugründungen als Unternehmensnachfolgen. Die Initiative setzt dabei auf ihr großes Netzwerk aus Mittelstand, Konzernen, Wissenschaft und Gründerszene.