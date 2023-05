Auch in Schwaben: Der bayerische Freistaat investiert in kommunalen Hochbau

Finanzielle Unterstützung

Symbolbild. Der Landkreis Aichach-Friedberg. Foto: Stadt Aichach

Aufgrund des nach wie vor ungebrochen hohen Investitionsbedarfs stellt der Freistaat für die Förderung kommunaler Hochbaumaßnahmen 2023 insgesamt über eine Milliarde Euro zur Verfügung. Der Betrag ist im diesjährigen kommunalen Finanzausgleich allein für die Förderung kommunaler Hochbaumaßnahmen vorgesehen. Für Finanzausgleichsleistungen stehen 2023 trotz krisenbedingter Belastungen des Staatshaushalts insgesamt 11,16 Milliarden Euro zur Verfügung.

Kraftvoll in die Zukunft des Landes investieren

„Mit der Rekordsumme von erneut über einer Milliarde Euro unterstützt der Freistaat auch im Jahr 2023 seine bayerischen Kommunen bei ihren wichtigen Investitionen – insbesondere für Baumaßnahmen im Bereich öffentlicher Schulen und Kindertageseinrichtungen. Der Freistaat steht auch in diesen herausfordernden Zeiten fest und zuverlässig an der Seite seiner Kommunen – mehr als jeder vierte Euro des gesamten Haushalts, sprich über 20 Milliarden Euro, geht an die Kommunen. Gemeinsam investieren wir kraftvoll in die Zukunft unseres Landes!“, verkündet Finanz- und Heimatminister Albert Füracker anlässlich der Bekanntgabe der für dieses Jahr vorgesehenen staatlichen Zuweisungen für kommunale Hochbaumaßnahmen. „Die bayerischen Kommunen haben seit Jahren die mit Abstand höchste Investitionsquote im Ländervergleich und glänzen durch eine niedrige Verschuldung. Darauf können wir stolz sein!“, freut sich Füracker.

Diese schwäbischen Kommunen profitieren von der Investition

In Schwaben bekommt der Landkreis Aichach-Friedberg 4,72 Millionen Euro vom Freistaat für den Ersatzneubau des Sonderpädagogischen Förderzentrums Friedberg. Für die Generalsanierung und Erweiterung der Grundschule bekommt die Gemeinde Buxheim bei Memmingen 930.000 Euro. 900.000 Euro bekommen Markt Burtenbach für den Umbau und die Erweiterung der Kindertageseinrichtung und die Gemeinde Elchingen für den Neubau einer Kindertageseinrichtung.