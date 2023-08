Schluss mit grauer Maus: FC Augsburg will mit FCA-DNA neues Image aufbauen

Markenrelaunch

Marketingleiter Danny Schmolke (links) und Geschäftsführer Michael Ströll stellten im Rahmen eines Presseevents die neue Markenstrategie des FC Augsburgs vor. Foto: B4BSCHWABEN.de

Mit definierten Werten, neuem Design und viel Kante will der Bundesligist an seiner Wahrnehmung feilen. Selbst das Vereinswappen stand dabei zur Diskussion.

Mittlerweile sind es 13 Jahre, die der FC Augsburg ununterbrochen in Deutschlands höchster Fußballiga spielt. Seither lautete das Saisonziel stets die Klasse zu halten und sich frühestmöglich aus dem Abstiegskampf der Bundesliga zu verabschieden. Es war unter anderem diese realistische Einschätzung der eigenen Möglichkeiten, welche zur Etablierung im deutschen Oberhaus führte. Auch in der Zukunft will der Klub sich auf diese Einstellung besinnen. „Wir wollen das Maximum aus unseren Potentialen rausholen und mit wirtschaftlichem Weitblick agieren“, erklärt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. Mit einer neuen Markenstrategie soll nun dennoch ein Kurswechsel eingeleitet werden.

FCA will sich mit Biss einen Namen machen

Nur mit Bodenständigkeit werde es am Ende aber keinen sportlichen Sprung geben. Ströll erinnert sich dabei auch an einen entscheidenden Meilenstein der FCA-Geschichte. „Unser ehemaliger Präsident Walter Seinsch sorgte damals mit seinen Stadionplänen für viel Skepsis. Am Ende war dieses Wagnis aber elementar für den Sprung in die Erstklassigkeit. Es braucht eben Ambitionen, um auf das nächste Level zu kommen.“ Dafür brauche es eine andere Denke und insbesondere Biss. Unter diesem Motto hat sich der Verein ganze vier Jahre lang mit seiner eigenen Identität auseinandergesetzt. Ziel war es herauszufinden, was der FC Augsburg für sein Umfeld bedeutet und wie er wahrgenommen wird. Am Ende wurden dafür rund 4.000 Personen in den Prozess miteinbezogen. Von Sponsoren über Mitarbeitende bis hin zu den Mitgliedern flossen verschiedenste Blickwinkel in das Ergebnis mit ein.

Für diese Werte will der FC Augsburg stehen

Am Ende hat sich der Erstligist daraus ein Leitbild abgeleitet, für das er zukünftig konsequent einstehen möchte. Im Vordergrund steht dabei eine Wertetafel nach welcher sich jeder im und um den Verein richten soll. Die sogenannten 07-Werte - in Anlehnung an das Gründungsjahr - bilden dadurch fortan die neue FCA-DNA. Zusammenhalt, Verantwortung, Freude, Zielstrebigkeit, Mut, Vielfalt und Respekt sind die Eigenschaften, mit der die Fuggerstädter ihr Profil schärfen wollen. Explizit will der Klub sich damit aber kein Marketing-Kostüm überstülpen, weshalb auch auf einen Vereinsslogan bewusst verzichtet wurde. Es gehe vielmehr darum ein dauerhaft neues Erscheinungsbild über die Saison hinaus zu schaffen. Diese Markenstrategie untermauert der FC Augsburg zusätzlich mit einem neuen Corporate Design und einer eigens entwickelten Schriftart.

Warum der FCA sein Wappen nicht verändert

Mit der neuen Optik wird sich beim FC Augsburg einiges verändern. Sei es der Presseraum, die Sichtschutzwände an den Trainingsgeländern oder der Mannschaftsbus: Alles erhält einen neuen Anstrich und eine einheitliche Sprache sprechen. Unberührt von den jüngsten Designentscheidung bleibt das Vereinswappen des FCA. Überlegungen dazu habe es allerdings tatsächlich gegeben. Im Laufe des Arbeitsprozesses sei eine Anpassung laut Ströll diskutiert worden. Letztendlich hätten sich die Verantwortlichen aber dagegen entschieden, weil dies keine Entscheidung sei, die sie ohne breite Zustimmung treffen wollen. In Fankreisen sollen sie bereits nach ersten Austauschgesprächen dazu auf Ablehnung gestoßen sein.