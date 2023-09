Aus der Region: FC Augsburg gibt neuen Sponsor bekannt

Partnerschaft

Gemeinsam nachhaltige Entwicklungen fördern - Krasniqi GmbH wird Exklusivpartner beim FCA. Foto: FC Augsburg

Der FC Augsburg kann einen neuen Exklusivpartner in der Partnerfamilie begrüßen: Mit der Krasniqi GmbH ist ab sofort ein weiteres Unternehmen aus der direkten Region mit an Bord. Am Firmenstandort Zusmarshausen hat sich die Krasniqi GmbH als Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien etabliert und ist zur Saison 2023/24 bereits der zweite neue Exklusivpartner des FCA. Damit steigt die Anzahl der Sponsoren auf dieser zweithöchsten Partnerebene auf zwölf.

Wer ist der neue Sponsor des FC Augsburg?

Als Vertreter der Photovoltaik-Branche, mit mittlerweile mehr als 20.000 installierten Anlagen in ganz Deutschland, leistet die Krasniqi GmbH ihren Beitrag zur Energiewende. Ziel sei es dabei, saubere und nachhaltige Energielösungen verfügbar zu machen. Für Krasniqi stehe die Reduktion des ökologischen Fußabdrucks im Vordergrund – eine Aufgabe, der sich auch der FC Augsburg im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie unter dem Motto „Brücken bauen. Menschen bewegen. Umwelt schützen.“ veschrieben hat. Spezialisiert ist das 2007 gegründete Unternehmen auf individuelle und qualitativ hochwertige Lösungen für die Eigennutzung von Haushalten und Unternehmen.

Verbindung zwischen Sport und Nachhaltigkeit fördern

„Wir freuen uns sehr, mit der Krasniqi GmbH einen weiteren starken, regionalen Partner an unserer Seite zu haben. Als Bundesligist sind wir uns unserer Verantwortung bewusst. Dabei sind die Verbesserung unseres Fußabdrucks und Ressourcenschonung gleichermaßen ein Anliegen, wie umwelt- und klimaschutzrelevante Themen in die Öffentlichkeit zu tragen. Mit ihrer Vision einer nachhaltigen Zukunftsgestaltung hat die Krasniqi GmbH dieselbe Haltung wie wir, weshalb wir sicher sind, dass beide Seiten von der Partnerschaft sehr profitieren werden“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Das bringt die Kooperation der Krasniqi GmbH

Durch die Exklusivpartnerschaft, die neben der werblichen Einbindung auf der Premium TV-Videobande auch die Logopräsenz auf sämtlichen Interview-Backdrops und FCA-Druckererzeugnissen umfasst, wird die Krasniqi GmbH außerdem vor und während der Spiele auf der Mittelkreisplane der Stadionbande unter dem Dach sowie auf Cam Carpets präsent sein.„Als Teil der FCA-Sponsorenfamilie sind wir besonders motiviert, die Verbindung zwischen Sport und Nachhaltigkeit zu fördern. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem FCA und anderen Partnern an Projekten zu arbeiten, die die Bedeutung erneuerbarer Energien und umweltfreundlicher Mobilität in unserer Gemeinschaft hervorheben“, sagt Geschäftsführer und Inhaber Ramadan Krasniqi.

FC Augsburg erklärt wie der Partner profitieren soll

Nicolas Pfann, Leiter Sponsoring beim FCA, sagt: „Das schnelle gegenseitige Vertrauen und die klare Vision von Ramadan Krasniqi waren beeindruckend. Durch die gezielte Belegung von Werbemitteln in der WWK Arena wird Krasniqi Solar sowohl regional bei den Stadionbesuchern vor Ort als auch im TV-Bild umfangreich präsent sein. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Aktivierung der Partnerschaft und darauf, das Wachstum des Unternehmens begleiten zu dürfen.“Simon Wortmann, Sportfive, ergänzt: „Als wachsendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien hat die Krasniqi GmbH das Ziel, nicht nur in der Region Augsburg, sich und seine Dienstleistungen bekannter zu machen, sondern auch dem Tätigkeitsgebiet entsprechend nationale Präsenz zu erhalten. Mit einem ausgewogenen Mix an Werbe- und Kommunikationsrechten zur Steigerung der Unternehmensbekanntheit, der Vorstellung des Dienstleistungsangebots sowie dem direkten Austausch mit den Zielgruppen haben wir ein Partner-Paket zusammengestellt, das nachhaltig zur Zielerreichung beitragen wird.“