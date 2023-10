Jess Thorup ist neuer Trainer beim FC Augsburg

Nachfolger von Enrico Maaßen

FCA verpflichtet Jess Thorup (Mitte) als neuen Cheftrainer. Foto: FC Augsburg

Der FC Augsburg hat einen Nachfolger für Enrico Maaßen gefunden: Der Däne Jess Thorup wird am Montag offiziell als Cheftrainer vorgestellt. Es sei dem FCA gelungen, einen international erfahrenen Trainer zu verpflichten, der sich mit dem eingeschlagenen Weg des FCA voll und ganz identifiziert. Das teilte der Bundesligist am Sonntag in einer Vereinsmitteilung mit. Der 53-Jährige, der bereits unter anderem mit dem FC Midtjylland, KAA Gent, dem FC Kopenhagen sowie der dänischen U20- bzw. U21-Nationalmannschaft gearbeitet hat, erhält beim FCA einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

International erfahrener Cheftrainer

„Wir freuen uns, dass wir mit Jess einen Fußballfachmann und Menschen für den FCA gewinnen konnten, der schon seit vielen Jahren Cheftrainer auf höchstem Niveau ist und über viel Erfahrung auf nationaler und internationaler Ebene verfügt. Jess hat in seinen bisherigen Stationen bewiesen, dass er sowohl Spieler entwickeln und auch Teams zu Erfolgen führen kann“, sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic über Jess Thorup, der mit dem FC Midtjylland und dem FC Kopenhagen jeweils dänischer Meister wurde. Außerdem gewann er einmal den dänischen Pokalwettbewerb mit Esbjerg fB und wurde zum Trainer des Jahres 2013 in Dänemark gewählt.

Jess Thorup war Wunsch-Kandidat

„Dass Jess Thorup seinen Weg bei unserem FCA sieht, freut uns sehr. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm einen erfahrenen und renommierten Trainer gefunden haben, der unsere Mannschaft kurzfristig stabilisieren kann und mit dem wir gemeinsam erfolgreich sein werden. Wir haben in den Gesprächen mit ihm schnell gemerkt, dass Jess sehr gut informiert ist und darauf brennt, in Augsburg und in der Bundesliga zu arbeiten“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

„Ich hatte sehr konstruktive und zielführende Gespräche mit den verantwortlichen Personen, in denen ich sofort gespürt habe, dass der FCA für mich der richtige nächste Schritt ist. Der Verein und die Mannschaft haben viel Potenzial und es ist eine große Freude für mich, in der Bundesliga zu arbeiten und den FC Augsburg gemeinsam voranzubringen“, sagt Jess Thorup, der bereits als Spieler in Deutschland beim KFC Uerdingen sowie beim FC Tirol in Österreich im deutschsprachigen Raum aktiv war.