Machtwechsel an der Vereinsspitze: FC Augsburg stellt neuen Sportdirektor vor

Archivbild. Die WWK Arena, das Stadion des FC Augsburg. Foto: B4BSCHWABEN.de

Der FC Augsburg will sich nach dem Klassenerhalt sich strukturell wie sportlich besser für die Zukunft Aufstellen. Um auf verschiedene Themenschwerpunkte noch größere Aufmerksamkeit richten zu können, hat die Geschäftsführung entschieden mit Marinko Jurendic einen Sportdirektor beim FC Augsburg zu installieren. Der 45-jährige Schweizer mit kroatischen Wurzeln wechselt vom FC Zürich nach Augsburg. Beim FC Zürich verantwortete er als Sportchef und Mitglied der Geschäftsleitung das Profiteam und die Nachwuchsakademie. Beim FCA erhält Jurendic einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Welche Aufgaben übernimmt Jurendic beim FCA?

„Marinko Jurendic passt perfekt in unser Anforderungsprofil, um uns in der sportlichen Führung optimal aufzustellen. Er hat nicht nur als Sportdirektor schon erfolgreich gearbeitet, sondern bringt durch seine eigene aktive Zeit als Spieler, seine Trainertätigkeiten, als ausgebildeter Fußball-Lehrer sowie seine Verbandsarbeit und eine pädagogische Ausbildung sehr gute Qualifikationen und Erfahrungen mit, die er erfolgreich in unser Team einbringen wird“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA über Marinko Jurendic. Der neue Mann an der Vereinsspitze soll alle Themen rund um die Lizenzmannschaft sowie die Verzahnung zum Nachwuchs verantworten.

Archivbild. Stefan Reuter ist Geschäftsführer Sport des FC Augsburg. Foto: FCA

Neuer Sportdirektor will den Nachwuchs besser einbinden

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim FC Augsburg. Es reizt mich, die Zukunft des FCA in der Bundesliga in Teamarbeit mitgestalten zu können. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an von gegenseitigem Vertrauen geprägt und sehr zielführend. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam als Team den FCA sportlich Schritt für Schritt weiterentwickeln und auch die eigenen Nachwuchsspieler mehr in den Fokus rücken werden“, sagt Marinko Jurendic, der noch den Übergang in Zürich regelt und seine Arbeit beim FCA offiziell zum 1. August aufnehmen wird.

FC Augsburg holt Jugend-Experten ins Team

Neben Marinko Jurendic verstärkt auch Heinz Moser als Leiter Entwicklung das sportliche Führungsteam. Der55-jährige Schweizer arbeitete zuletzt ebenfalls beim FC Zürich als Leiter Entwicklung. Heinz Moser war selbst jahrelang Fußballprofi in der Schweiz und absolvierte insgesamt knapp 500 Profispiele. „Heinz Moser ist ein ausgewiesener Fachmann im Bereich der Nachwuchsförderung. Es freut uns, dass er gemeinsam mit Marinko Jurendic seine Expertise und langjährige Erfahrung bei unserem FCA einbringen wird. Ich bin überzeugt, dass wir dadurch unseren eigenen Talenten eine noch größere Perspektive bieten können, und die Verzahnung zur Paul-Renz-Akademie mit unseren Verantwortlichen im Nachwuchs durch diese Personalie noch enger und erfolgsversprechender wird“, erklärt Stefan Reuter.