Sanierung in Eigenverwaltung bei der ARWE Group

Rechtsanwalt Dr. Paul Abel, anchor Rechtsanwälte, wurde zum vorläufigen Sachverwalter der ARWE Group ernannt. Die CAR24 GmbH sowie die europäischen Tochtergesellschaften der ARWE Group haben keine Insolvenzanträge gestellt. Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, das die anderen Gesellschaften von ARWE nun erfahren, ist eine vorrangig für Unternehmenssanierungen vorgesehene Sonderform des Insolvenzverfahrens, bei dem die Geschäftsleitung handlungsfähig bleibt. Es gibt keinen Insolvenzverwalter, sondern lediglich einen Sachwalter, der das Verfahren für die Gläubiger überwacht.

Unsicherheit im Mobilitätssektor

Seit längerem zeichne sich eine schwierige wirtschaftliche Lage für das Unternehmen ab. Durch die Auswirkungen der Corona-Krise habe dies jedoch eine Dimension angenommen, welche eine Fortführung der Geschäfte auf einer soliden finanziellen Basis nicht mehr ermöglicht. „Angesichts der aktuellen Unsicherheit über die Entwicklungen im Mobilitätssektor war die weitere Finanzierung gefährdet“, erklärt der CEO der ARWE Group, Ulrich Feißt, und fährt fort „der rechtliche Schutzschirm der Eigenverwaltung biete jetzt den geeigneten Rahmen, um die Sanierung trotz des erschwerten Umfelds noch zum Erfolg zu führen.“

Geschäftsbetrieb wird uneingeschränkt fortgeführt

Rechtsanwalt Dr. Stefan Proske von der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek aus Berlin, der auf Sanierung und Insolvenzrecht spezialisiert ist, berät die Gruppe. Außerdem steht ARWE ein Team der Unternehmensberatung Restrukturierungspartner RSP GmbH & Co. KG unter der Leitung von Dr. Stefan Weniger zur Seite. Der Geschäftsbetrieb von ARWE werde uneingeschränkt fortgeführt. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter seien durch das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit bis Ende April 2020 gesichert.

Über die ARWE Group

ARWE zählt seit über 45 Jahren zu den führenden Dienstleistungsunternehmen in der professionellen Fahrzeugaufbereitung, -pflege und -logistik. Mit über 4.000 Mitarbeitern an über 500 Standorten in Europa erbringt das Unternehmen seine Serviceleistungen. ARWE verarbeitet pro Jahr über 3 Millionen Fahrzeuge und führt über 300.000 Fahrzeugaufbereitungen durch.