Rosenberger OSI erhält Zertifizierung für Datensicherheit

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), wurde durch das Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) nach einem erfolgreichem Audit nach ISO-Norm 27001 zertifiziert wurde. Damit möchte das Unternehmen ein starkes Zeichen für die Sicherheit von Informationen, Daten und Systemen und einen weiteren Meilenstein für die Anfang 2021 gestartete Digitalisierungsoffensive setzen. „Die Zertifizierung spiegelt die Bedeutung wider, die wir dem Schutz von Daten beimessen – unserer eigenen und der unserer Kunden. Unser ISMS definiert eine Reihe von Richtlinien und Prozessen, die die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit aller Daten, die verarbeitet werden, sicherstellt“, erklärt Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI.

Was sagt die Zertifizierung aus?

Die Zertifizierung nach ISO 27001 ist die international führende Norm für ISMS. Sie spezifiziert die Anforderungen für die Einrichtung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung eines Informationssicherheitsmanagementsystems im Rahmen einer Organisation. Diese enthält auch Anforderungen an die Bewertung und Behandlung von Informationssicherheitsrisiken, die auf die Bedürfnisse der Organisation zugeschnitten sind, heißt es in einer Mitteilung. Die in der Norm festgelegten Anforderungen gelten für alle zertifizierten Organisationen, unabhängig von ihrer Art, Größe oder Beschaffenheit.

Das ändert sich für Rosenberger OSI

Mit der erreichten Zertifizierung unterstreiche Rosenberger OSI den hohen Stellenwert von Informationssicherheit und den erhöhten Schutz der internen Informationswerte, meldet das Unternehmen. Zudem wurden die Geschäftsprozesse in Bezug auf IT-Sicherheit optimiert. Dies resultierte beispielsweise in einer aktiveren Identifikation von Schwachstellen der internen IT-Systeme durch ein strukturierteres Informationssicherheits-Risikomanagement. „Durch die Einhaltung der Vorgaben aus der Norm wird die Erfüllung von rechtlichen Forderungen wie beispielsweise dem Datenschutz zunehmend vereinfacht. Ein weiterer positiver Nebeneffekt der Zertifizierung ist, dass sie uns zudem verbesserte Konditionen bei Versicherungen und ähnlichen Geschäftspartnern ermöglicht“, erklärt Geschäftsführer Thomas Schmidt.