Rosenberger OSI baut Produktionsstandort in Mexiko aus

Die Produktionsstätte in Mexiko. Quelle: Rosenberger OSI

Ende 2019 berichtete Rosenberger OSI zuletzt von der angestrebten Expansion in Mexiko. Das Werk in Apodaca liegt nahe dem Flughafen von Monterrey und bildet eine entscheidende Achse zwischen den USA und Mexiko City. Im Fokus des nordamerikanischen Standorts steht die Produktion der robusten Verkabelungslösungen im Telekommunikationssegment.

So agiert Rosenberger OSI in Mexico

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure, kurz Rosenberger OSI, arbeitet an glasfaserbasierter Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services. Nun gibt das Unternehmen bekannt, dass die Expansionsstrategie in Mexiko im Jahr 2023 weitergeführt wird. Konkret bedeutet das: Neben einer erweiterten Produktionsfläche im Werk in Apodaca werden nun auch weitere Telekommunikationsprodukte für Fiber-to-the-Antenna angefertigt. Passend zur Produktionserweiterung wird außerdem die Zahl der Mitarbeitenden deutlich erhöht. Parallel dazu ist eine effizientere Supply-Chain sowie die weitere Optimierung der Materialwirtschaft in Planung.

Die Optimierung der internen sowie externen Supply-Chain hat bereits im Jahr 2022 begonnen und wird 2023 fortgeführt, heißt es in einer Mitteilung. Darüber hinaus wurde, heißt es weiter, der gesamte Materialfluss in der Produktion anhand einer Wertstromanalyse im Jahr 2022 analysiert und verbessert, sodass im aktuellen Jahr noch größere Mengen an Produkten produziert werden können.

Neuer Produktionsbereich für Verkabelungssysteme

Das insgesamt 15.000 Quadratmeter große Areal umfasste bis heute zwei Abschnitte, in welchen Rosenberger einerseits auf 4.000 Quadratmetern die entsprechenden Fiber-Optik-Produkte fertigte, andererseits auf 7.000 Quadratmetern Lösungen für die Automotive-Industrie produzierte. Nun soll die kleinere Fläche um zusätzliche 4.000 Quadratmetern vergrößert werden, um Ende des ersten Quartals in Produktion gehen zu können. Im neuen Abschnitt sollen vorwiegend hybride Leitungen in jeglichen Ausführungen und Größen gefertigt werden.

Durch die größere Produktionsfläche ist auch eine Erhöhung der Zahl der Mitarbeitenden notwendig. Bereits 2022 verzeichnete Rosenberger OSI einen 15-prozentigen Zuwachs, sodass insgesamt 200 Mitarbeitende im Zwei-Schichtbetrieb fünf Tage die Woche beschäftigt wurden. Nun sollen weitere 50 bis 100 Personen den neuen Produktionsbetrieb unterstützen.

Eine erfolgreiche Expansion

„Das ‚Unternehmen Mexiko‘ hat sich in den letzten zwei Jahren als sehr erfolgreich erwiesen. Mit noch mehr Produktionsfläche, neuen Produkten und mehr Mitarbeitern im Jahr 2023 sind wir bestrebt, den nordamerikanischen Telekommunikationsmarkt weiter auszubauen und stetig neue Kunden zu akquirieren. Wir sind gespannt auf die kommenden Meilensteine am nordamerikanischen Markt“, freut sich Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI.