Rosenberger OSI aus Augsburg verkündet neue Partnerschaft

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Hersteller von innovativen faseroptischen Verkabelungsinfrastrukturen in Europa, hat Anfang Oktober bekannt gegeben, dass eine Partnerschaft mit dem Frankfurter Technology Experience Lab von NTT Global Data Centers EMEA geschlossen wurde. Das Lab fungiert als ein Demo-Rechenzentrum, in dem Komponenten und Lösungen ausgestellt sowie live getestet werden können. „Durch unsere Partnerschaft haben nun auch wir die Möglichkeit, unsere Kunden ins Lab einladen zu können und dort unsere Lösungen zu präsentieren. Ferner können wir praxisnahe Beispiele zur Verwendung unserer Produkte vorführen, um potenzielle neue Anwendungsfelder zu erschließen“, betont Klaus Friedrich, Teamverantwortlicher Sales im Sales & Marketingprozess bei Rosenberger OSI.

Erschließung neuer Kundenbeziehungen und Anwendungsfelder

Im Fokus der Partnerschaft stehe für Rosenberger OSI, neue Kundenbeziehungen und Anwendungsfelder zu erschließen. Dazu kann der Verkabelungsexperte im Frankfurter Lab seine innovativen Produkte installieren und präsentieren. Ferner sind für Kunden exklusive Vorführungen möglich, indem beispielsweise Live-Präsentationen durch Use Cases, also praxisnahe Beispiele der Verwendung der Lösungen, veranschaulicht werden.

Exponate und aktive Testvorführungen in Planung



Im ersten Schritt ist Rosenberger OSI mit einem Überblick über die eigenen innovativen und zukunftssicheren IT-Verkabelungslösungen zum Auf- und Ausbau einer zukunftsgerichteten IT-Infrastruktur im Lab Frankfurt präsent. In einem nächsten Schritt ist eine Erweiterung auf einen konkreten Use Case im Bereich 400GbE geplant. „Diesen können unsere Kunden auch aktiv in der Laborumgebung testen. Auch unsere IT-Systemhauspartner sind hierzu vor Ort vertreten“, erklärt Friedrich.

Über das Technology Experience Lab

Das Technology Experience Lab in Frankfurt ist Teil der globalen Wachstumsstrategie des Rechenzentrumsanbieters NTT Global Data Centers EMEA. In den mittlerweile acht globalen Labs werden innovative Lösungen im Bereich der Cloud-Technologie getestet, von hybriden Cloud-Szenarien bis hin zu KI, IoT und mehr. Proof-of-Concept-Projekte werden erfolgreich durch die Zusammenarbeit und Unterstützung eines robusten Ökosystems von Partnern, Zulieferern und Start-ups, einschließlich anderer Abteilungen innerhalb der NTT-Familie durchgeführt.