Carola Graul bleibt Premiumpartner des AEV

Das Küchenstudio Carola Graul hat seine Partnerschaft mit den Augsburger Panthern verlängert. So belegt Carola Graul mit ihrem Küchenstudio weiterhin eine Unternehmensloge, ist mit ihrem Logo auf der Eisfläche hinter dem Tor der Nordkurve zu finden und wird auf dem LED-Würfel bei den Heimspielen im Curt-Frenzel-Stadion den Topscorer der Panther präsentieren. Abgerundet wird das Werbeengagement mit Printanzeigen im Panthermagazin 1878 INSIDE und Einspielungen im IP-TV im Pantherclub.

Leo Conti: „Es ist schön“

Leo Conti, Prokurist der Augsburger Panther, zeigt sich darüber erfreut: „Carola Graul steht mit ihrem Küchenstudio für Top-Qualität bei Planung, Verarbeitung und Design. Es ist schön, dass uns ein solch starker Partner in diesen schwierigen Zeiten auch in der Saison 2020-21 als Premiumsponsor zur Seite steht.“

Über das Küchenstudio Carola Graul



Seit beinahe 30 Jahren erfüllt das Küchenstudio mit seinen beiden Standorten in Adelsried und im Sheridan Tower in Augsburg mit insgesamt 30 Mitarbeitern den Traum von der perfekten Küche. Neben Beratung, Planung und Verkauf maßgeschneiderter Küchen, ausgestattet mit Hausgeräten namhafter Hersteller, bietet das Küchenstudio Carola Graul individuelle Badgestaltungen, sowie Praxis- und Büroeinrichtungen an.

Weitere Partnerschaften



Die Augsburger Panther haben in letzter Zeit bereits weitere verlängerte und neue Partnerschaften verkündet. Sowohl die Balletshofer GmbH als auch die Bernd Siegmund GmbH haben ihre Verträge mit dem Eishockey-Verein verlängert. Auch das Autohaus Strobel, die K.H. Walter GmbH & Co. KG, die DM Leasing GbR und die Ritter GmbH zählen darunter.