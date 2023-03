Regio Augsburg Wirtschaft GmbH gibt Nominierte des A³ Immobilien Award bekannt

Preisvergabe

A³ will mit seinem Immobilien Award die zukunftsfähigsste Immobilie ausloben. Foto: Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

Die nationale Jury des „A³ Immobilien Award ̶ nachhaltige Ideen für morgen“ hat im Westhouse in Augsburg getagt. Dabei wurden die Nominierten für den Preis ausgewählt. Der Award wird von der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH zum ersten Mal vergeben. Mit der Auszeichnung sollen Projekte gewürdigt werden, die starke Impulse für eine bessere Zukunft setzen. Von zahlreichen Einreichungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum haben es neun Projekte in die letzte Runde geschafft. In zwei Kategorien werden bald die Gewinner ausgelobt: der Hauptkategorie und dem Nachwuchspreis für Nachwuchskräfte unter 30 Jahren.

Das sind die Nominierten für den A³ Immobilien Award

Nach angeregter Diskussion nominierte die Jury sechs eingereichte Projekte in der Hauptkategorie. Dazu gehört unter anderem der Brainergy Hub der Henn GmbH. Auch das Casa Rossa Chemnitz der Bodensteiner Fest Architekten BDA Stadtplaner PartGmbB konnte sich qualifizieren. In die engere Auswahl hat es auch das Technische Verwaltungsgebäude Düsseldorf der AllesWirdGut Architektur ZT GmbH geschafft. Ebenfalls überzeugen konnte Partner und Partner Architekten mit Woodscraper Hochhäuser aus Holz. Ikea – der gute Nachbar in Wien von Guerkraft Architekten und das von Kaden+ GmbH entworfene SKAIO komplettieren die Finalrunde. In der Nebenkategorie fällt die Entscheidung zwischen Kauffarm von Hanna Bonekämper, Climate Walk von Klara Jörg und Timber Earth Slab von Julian Trummer.

So schwierig war die Auswahl des Kandidatenkreis

Die Vielzahl sowie Unterschiedlichkeit der eingereichten Projekte machten der hochkarätigen Fachjury die Bewertung nicht leicht. Eingereicht wurden sowohl bereits realisierte als auch für die Zukunft geplante Projekte aus Deutschland und Österreich. Allen gemeinsam war das Ziel, Impulse für eine bessere Zukunft zu setzen. „Die erste Preisverleihung soll Signalwirkung haben für künftige Entwicklungen. Wir haben daher in der Jury auch kontrovers diskutiert, welche Schwerpunkte wir setzen und welche Leitwirkung der Preis ausstrahlen soll. Wichtig war uns, Wertschätzung für nachhaltige Lösungen auszudrücken, ohne den Gestaltungsanspruch der Architektur zu vernachlässigen“, sagt Jurymitglied Titus Bernhard, Geschäftsführer Titus Bernhard Architekten.

Welche Kriterien sind entscheidend für die Preisverleihung?

Was ist innovativ, was ist heutzutage bereits Standard? Was macht eine Immobilie zukunftsfähig? Diese Fragen sorgten für viel Gesprächsstoff bei der Jury. „Die Bandbreite der Einreichungen hat bestätigt, dass Nachhaltigkeit ein zentrales Zukunftsthema ist, das sehr viele Facetten hat. Die Ökologie hat ein sehr starkes Gewicht, aber auch Ökonomie und das soziale Miteinander gehören dazu. Das haben die Einreichungen auch widergespiegelt“, sagt Jurymitglied Prof. Susanne Runkel, Professorin an der Fakultät Architektur und Bauwesen der Hochschule Augsburg. So wurden Projekte und Ideen zum Umgang mit Urban Heating und städtebaulicher Transformation ebenso vorgestellt wie verschiedene Ansätze für ressourcenschonendes Bauen und flexible und wandelbare Nutzungsformen. Die Bekanntgabe der Gewinner findet am 19. Juni 2023, eingebettet in den A³ Immobilienkongress statt.