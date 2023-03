A³ Immobilien Award: Was ist die innovativste Immobilie im DACH-Raum?

Auszeichnung

Die Jury des A³ Immobilienawards gibt ihre Einschätzung zu modernen Immobilien in Video-Statements ab. Collage: B4BSCHWABEN.de

Zum ersten Mal gibt Regio Augsburg Wirtschaft GmbH den „A³ Immobilienaward“ aus. Prämiert werden darin Projekte – gleichermaßen realisierte wie geplante – die besonders innovativ, nachhaltig oder ressourceneffizient sind. Ziel ist es, kluge Projekte zu würdigen, die Impulse für eine bessere Zukunft setzen. Insgesamt werden zwei Preiskategorien ausgelobt.

In der Hauptkategorie konnten sich Personen, Unternehmen oder Organisationen bewerben, welche Immobilien-Projektentwicklungen im deutschsprachigen Raum vorangetrieben haben, die sich durch eine herausragende innovative Gebäudeidee, einen nachhaltigen und ressourceneffizienten Ansatz, ein gesellschaftsrelevantes Konzept oder eine zukunftsweisende Architektur auszeichnen. Der Gewinner erhält ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro.

Mit 1.500 Euro ist der Nachwuchspreis dotiert. Dieser richtet sich an Nachwuchskräfte unter 30 Jahren. Prämiert werden hier zukunftsgerichtete Ideen, die dem Arbeiten und Leben von morgen einen echten Mehrwert bringen. Für den Nachwuchspreis waren auch ausdrücklich Abschlussarbeiten erwünscht. Denn ob die Projekte schon realisiert sind, spielte auch hier keine Rolle.

Das ist die Jury des A³ Immobilienawards

Die Jury des neuen Awards besteht aus 13 hochkarätigen Immobilienexperten. Dazu zählen vier Vertreter regionaler Immobilienunternehmen: Stephan Deurer, Geschäftsführer von Eco Office GmbH & Co. KG, Dr. Mark Dominik Hoppe, Geschäftsführer der Wohnbaugruppe Augsburg, Jürgen Kolper, Vorstandsmitglied der Walter Beteiligungen und Immobilien AG und Andreas Lesser, persönlich haftender Gesellschafter der Toni KG. Als kommunaler Vertreter sitzt der Baureferent der Stadt Augsburg, Steffen Kercher, dem Gremium bei. Die fachliche Expertise steuern Dr. Christian Bergmann, Partner und Head of Architecture bei Hadi Teherani Architects; Titus Bernhard, Geschäftsführer der Titus Bernhard Architekten; Gerhard Hauber, Executive Partner und Landscape Architect von Henning Larsen Architects, und Prof. Susanne Runkel, Studiengangsleiterin Energie Effizienz Design-E2D an der Fakultät Architektur und Bauwesen der Hochschule Augsburg bei. In Sachen Nachhaltigkeit ergänzen Gerhard Hab, Geschäftsführer der 4Wände GmbH und Fritz Lietsch, Geschäftsführer des Forum Nachhaltig Wirtschaften, die Jury. Dazu kommen außerdem noch zwei Experten aus dem Themenfeld Stadtplanung: Prof. Christa Reicher, Lehrstuhl- und Institutsleitung am Lehrstuhl für Städtebau und Entwerfen des Instituts für Städtebau und europäische Urbanistik an der RWTH Aachen und Prof. Dr. Christina Simon-Philipp,Gründerin der Urbi_et stadt forschung praxis.

Im Video erfahren Sie, welche Aspekte für die Jury bei der Auswahl der Gewinner-Projekte besonders wichtig war.



Wann werden die Preisträger bekannt gegeben?

Eingereicht wurden für beide Gewinn-Kategorien zahlreiche Projekte und Ideen. Die Jury wählte nach ausführlicher und tiefgehender Diskussion bereits ihre Favoriten aus. Diese werden aber vorerst noch nicht bekannt gegeben. Die Verleihung des „Oscars der Immobilienbranche“ findet auf dem kommenden A³ Immobilienkongress statt. Dieser startet in Augsburg am 19. Juni 2023.