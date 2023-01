Ramona Meinzer: 2023 wird ein Jahr mit viel Potential für Überraschungen

Wirtschaftsjahr 2023

Ramona Meinzer ist Geschäftsführerin der Aumüller Aumatic GmbH. Foto: Aumüller Aumatic GmbH

Im kommenden Jahr wird in Bayern gewählt. Die Geschäftsführerin von Aumüller Aumatic hofft damit auf Entbürokratisierung. Was sie außerdem vom kommenden Jahr erwartet, erklärt sie in ihrem Jahresausblick.