Radio Fantasy und der AEV verlängern ihre Partnerschaft

Die Augsburger Panther und Radio Fantasy setzen ihre Partnerschaft auch in der kommenden Spielzeit 2021-22 fort und bauen die Zusammenarbeit weiter aus. Das verkündeten der Augsburger Eishockeyverein jetzt. Damit sollen die Fans in der neuen Saison regelmäßig Tickets im Programm von Radio Fantasy gewinnen können. Dazu kommen Einspieler mit Informationen zu den Panthern, Neuigkeiten und Spielergebnissen.

Im Stadion ist Radio Fantasy neben der großen Untereiswerbung hinter dem Tor (vor der Panther-Fankurve) auch durch verschiedene Aktionen verstärkt präsent. Auf der eigenen Onlineseite gibt es laut dem AEV aktuelle Highlights der letzten Spiele, einen Panther-Blog, spezielle Gewinnspiele und Videogalerien mit exklusiven Gesprächspartnern. Außerdem werde im Rahmen der Partnerschaft der Panther-Podcast von Radio Fantasy, der regelmäßig mit Spielern und Verantwortlichen produziert.

Radio Fantasy-Geschäftsführer Andreas Dürr erklärte zu der Verlängerung der Partnerschaft mit dem AEV: „Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit den Augsburger Panthern weiter zu intensivieren. Für die neue Saison wünschen wir dem Team viel Erfolg und können es kaum erwarten, die Spiele wieder live im Curt-Frenzel-Stadion zu erleben!“ Leo Conti, Marketing Manager des AEV, ergänzte hierzu: „Mit Radio Fantasy gehen wir nun in das sechste Jahr der Partnerschaft. In der ungewöhnlichen letzten Saison ist es uns zusammen gelungen, alternative Formate für unsere Fans schaffen. Nun verfolgen wir das gleiche Ziel, nämlich möglichst viele Hörer wieder ins CFS zu bringen und dennoch weiterhin unterhaltsame on-air und digitale Inhalte anzubieten. Wir freuen uns gemeinsam auf den Saisonstart mit Live-Zuschauern.“ Anfang des Monats kündigte der AEV dabei auch einen neuen Werbepartner aus der Gastronomiebranche an.

Das Kernsendegebiet von Radio Fantasy liegt zwischen Donauwörth und Landsberg, Günzburg und Dachau. Laut Funkanalyse Bayern 2021 schalten jeden Tag knapp 100.000 Hörer das Programm von Radio Fantasy ein. Das Durchschnittsalter der Stammhörer liegt bei 35 Jahren.