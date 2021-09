Werbedeal: Augsburger Panther stellen neuen Partner vor

Der Saisonstart verlief für die Augsburger Panther nicht wie erhofft. In den ersten drei Auftaktspielen musste man sich der Konkurrenz geschlagen geben. Erfolgreicher soll es nun in der neu verkündeten Kooperation laufen. Mit der Manufaktur Augsburg einigte der Verein sich auf einen Werbedeal für die aktuelle Spielzeit.

Das Augsburger Versicherungsunternehmen wird verschiedenste Werbeflächen des Eishockey Vereins nutzen. Das Firmenlogo ziert ab sofort die Schutzpolster der Spielerbänke im Curt-Frenzel-Stadion. Zusätzlich wird über den LED-Würfel ein Werbevideo zu sehen sein. Am 24. November schafft es das Logo dann sogar auf die Trikots der Panther. Gegen die Adler Mannheim trägt die Mannschaft dann die Manufaktur Augsburg auf der Brust. Darüber hinaus verbreitet das Unternehmen fortan Social-Media-Content mit Spielern.

Für das Versicherungsnehmen ist die Kooperation ein großer Deal. „Als bekennender Eishockeyfan freue ich mich nicht nur über den Saisonstart, sondern ganz besonders, die Spiele wieder live im Stadion erleben zu können. Augsburg ist eine Hockeystadt - daher freuen wir uns als Augsburger Unternehmen, den Verein unserer Herzen als Top-Partner zu unterstützen. Wir wüschen den Panthern viel Erfolg für die neue Saison und spannende Spiele mit hoffentlich vielen Zuschauern“, so Armin Christofori, Geschäftsführer der Manufaktur Augsburg. Die Manufaktur Augsburg bewegt sich innerhalb der Versicherungsbranche. Dabei hat sich das Unternehmen auf den Service im Sachversicherungsbereich spezialisiert.