Quantron startet großangelegte Partnerschaft mit Ford Trucks

Zusammenarbeit

Von links: Güven Özyurt, CEO Ford Otosan und Andreas Haller, Gründer und Vorstandsvorsitzender Quantron AG. Foto: Quantron

Die Quantron AG, und Ford Trucks, eine globale Marke der schweren Nutzfahrzeugindustrie, haben gemeinsam eine Absichtserklärung unterzeichnet. Im Rahmen der strategischen Kooperation wird die Quantron Inside-Technologie für die Integration in Ford Trucks-Fahrzeuge verwendet, um so emissionsfreie Transportlösungen zu ermöglichen. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf wasserstoffbetriebenen schweren Nutzfahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb. Im Zuge der ersten Phase der Zusammenarbeit mit Ford Trucks will eine nahtlose Anpassung der hochentwickelten Lkw von Ford gewährleisten, die ab dem ersten Quartal 2024 in Übereinstimmung mit den neuen Sicherheitsvorschriften gebaut werden.

Weshalb sich Quantron für die Zusammenarbeit mit Ford Trucks entschieden hat

Michael Perschke, CEO der Quantron AG, erklärt: „Die Partnerschaft mit einem renommierten Fahrzeughersteller wie Ford Trucks stärkt Quantrons Position als Innovationsführer im Bereich nachhaltiger Transportlösungen und als Partner etablierter Nutzfahrzeug-OEMs.“

Rene Wollmann, CTO der Quantron AG, fügt hinzu: „Unsere Partner wollen ihre Entwicklung von brennstoffzellenbetriebenen Lkw beschleunigen, während sie ihre eigenen Ressourcen auf andere Bereiche konzentrieren. Wir sind Benchmark im FCEV-Fahrzeugsegment bis 7,5 Tonnen und im FCEV-Schwerlastsegment bis 44 tonnen, wobei wir unsere kompromisslose und einzigartige Quantron Inside Technologie und Komponenten liefern. Unsere enge technische Zusammenarbeit wird dazu beitragen, die breite Markteinführung von brennstoffzellenelektrischen Nutzfahrzeugen weiter zu beschleunigen.“

Diesen Vorteil will Ford Trucks aus der Quantron-Kooperation ziehen

Emrah Duman, Leiter von Ford Trucks, sagt: „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von Quantorn als erfahrenem Partner bei der Verwirklichung eines schweren Lkw mit Brennstoffzellenantrieb für unsere Kunden. Diese Zusammenarbeit verspricht, einen erheblichen Wert für die Zukunft zu schaffen. Ford Trucks hat sich verpflichtet, in innovative Technologien zu investieren, die die Zukunft der schweren Nutzfahrzeugindustrie prägen und gleichzeitig mit unseren Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Elektrifizierung, dicht gefolgt von Fortschritten in der Wasserstofftechnologie. Mit einem vielfältigen Pool an vielversprechenden technologischen Talenten und Fähigkeiten machen unsere Bemühungen schnelle und erfolgreiche Fortschritte.“