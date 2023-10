Weltpremiere: Quantron liefert Wasserstoff-Trucks an ersten Ikea Markt

E-Mobilität

Michael Perschke, CEO der Quantron AG. Foto: Quantron

Die Quantron AG führt gemeinsam mit Ikea Österreich Wasserstoff-Brennstoffzellen Trucks ein. Die Kooperationspartner möchten damit ein Zeichen für nachhaltige Logistik setzen – doch dabei soll es in Zukunft nicht bleiben.

Als erster Ikea Markt weltweit führt Ikea Österreich Wasserstoff-Brennstoffzellen Trucks ein. Die Quantron AG liefert dafür Fahrzeuge des Modells Quantron QLI FCEV an den schwedischen Möbelhersteller. Die emissionsfreien Transporter werden mit grünem Wasserstoff des Energieversorgers Wien Energie betankt werden. „Durch die Einführung der Wasserstofftrucks, als erster Ikea Markt weltweit, gelingt uns in Österreich ein großer Schritt bei der Umsetzung umweltfreundlicher Prozesse. Damit möchten wir als Vorreiter im Bereich nachhaltiger Logistik zeigen, dass eine Transformation zu einem emissionsfreien Lieferwesen schon heute möglich ist“, sagt Alpaslan Deliloglu, CEO und Chief Sustainability Officer bei Ikea Österreich.

Fahrzeuge sollen Strecken mit mehr als 500 Kilometern bewältigen

Die Brennstoffzellen-Fahrzeuge wurden in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Hersteller für Brennstoffzellentechnologie Ballard Power Systems entwickelt. Der gesamte Prozess von der Machbarkeitsstudie bis zur Auslieferung dauerte insgesamt 18 Monate, sodass der Quantron QLI FCEV schnellstmöglich auf die Straße gebracht werden konnte. Die Quantron Inside Technologie bietet laut Hersteller ein Gesamtpaket mit innovativer E-Achse, maßgeschneiderter Hochleistungsbatterie, Brennstoffzellen- und Tanksystemintegration sowie starkem Energiemanagement und Aerodynamik für maximale Effizienz. Eine Tankfüllung soll für eine Reichweite von bis zu 400 km reichen, sodass pro Tag Strecken von mehr als 500 Kilometern bewältigt werden können.

Quantron begleitet Ikea bei Dekarbonisierungs-Mission

„Wir freuen uns, dass unsere langjährige Zusammenarbeit mit Ikea durch die Einführung einer neuen Generation innovativer Quantron-Produkte eine weitere Stufe erreicht. Der QLI FCEV ist das erste H2-Fahrzeug im Segment der Brennstoffzellen-Nutzfahrzeuge bis 7,5 Tonnen in Europa und Marktführer in der Brennstoffzellen-Technologie dieser Klasse. Seit August 2021 begleiten wir Ikea Österreich bei ihrer Mission der Dekarbonisierung. Im Großraum Wien hat Ikea Österreich 45 QLI BEV-Lkw im Einsatz und weitere elf in anderen österreichischen Städten“, erklärt Andreas Haller, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Quantron AG.

Weiterer Ausbau der Wasserstoff-Flotte bis 2025

Durch den Einsatz der E-Fahrzeuge werden jährlich rund 450 Tonnen CO2 eingespart. Die FCEV-Trucks verfügen laut Quantron über eine höhere Reichweite für Auslieferungen auch außerhalb des urbanen Raums und sollen die CO2-Emissionen um weitere 160 Tonnen pro Jahr reduzieren. Bis 2025 plant Ikea Österreich, 100 Prozent seiner Lieferungen auf der letzten Meile emissionsfrei auszuführen. Das Unternehmen hat angekündigt, die Wasserstoff-Flotte bis 2025 auf 40 Fahrzeuge auszubauen.