Quantron liefert 50 emissionsfreie Trucks nach Saudi-Arabien

Die Quantron Qargo 4 EV Flotte wird ins Königreich Saudi-Arabien geliefert. Foto: Quantron

Die Quantron AG gibt gemeinsam mit ihrem Partner Electromin die Auslieferung der ersten 50 Quantron Qargo 4 EV Light-Trucks im Königreich Saudi-Arabien bekannt. Bei der Zusammenarbeit soll es um den größten Einsatz von emissionsfreien Trucks im Königreich Saudi-Arabien gehen. Wie wird es für das Unternehmen aus Augsburg nach ihrem Eintritt in den Nahen Osten weitergehen?

Die Fahrzeuge der Quantron AG wurden für den Einsatz bei Kunden wie PepsiCo und Red Sea Global vorgesehen. Dies ist die größte Lieferung batterieelektrischer Trucks im Königreich Saudi-Arabien und laut Quantron ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Mobilität im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Saudi Vision 2030.

Worum geht es bei der Saudi Vision 2030?

Die Saudi Vision 2030 ist ein klarer Plan zur Diversifizierung der saudi-arabischen Wirtschaft und zur Bewältigung der Probleme der Urbanisierung und des Klimawandels. Die saudische Regierung hat eine Reihe von Lösungen vorgeschlagen, die darauf abzielen, den Pro-Kopf-Energieverbrauch zu senken, wobei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen hohe Priorität eingeräumt wird. Darüber hinaus investiert die Regierung in die Verbesserung des Verkehrssystems und in die Entwicklung des Tourismus, der Unterhaltungsindustrie und anderer wichtiger Branchen.

Saudi-Arabiens erste Flotte emissionsfreier Transporter

Quantrons Partner im Königreich Saudi-Arabien, die Petromin Corporation, ist ein multinationales Unternehmen im Königreich Saudi-Arabien, das durch nachhaltige und innovative Mobilitätslösungen den Transport von Menschen, Gütern und Dienstleistungen ermöglichen will. In einem gemeinsamen Projekt nimmt Petromin Saudi-Arabiens erste Flotte batterieelektrischer, emissionsfreier Transporter in Betrieb. Der batterieelektrische Quantron Qargo 4 EV wurde speziell entwickelt, um den Stadtverkehr und die Zustellung auf der letzten Meile so bequem und nachhaltig wie möglich zu gestalten.

PepsiCo und Red Sea Global sind erste Kunden

Mit einer Reichweite von mehr als 250 km, basierend auf einer CATL-Batterie mit 81 kWh, die in einer Stunde aufgeladen werden kann, stellt der Light-Truck eine Lösung für den dekarbonisierten Transportbedarf in Großstädten dar. Durch die vielfältigen Aufbaumöglichkeiten ist das Fahrzeug flexibel in unterschiedlichen Bereichen einsetzbar. Zu den ersten Kunden im Königreich Saudi-Arabien gehören PepsiCo und Red Sea Global. Sie werden die Trucks im täglichen Betrieb einsetzen und damit Dieselfahrzeuge ersetzen, wodurch laut Quantron geschätzt 31,5 Kilogramm CO2 pro 100 km eingespart werden sollen.

Partnerschaft soll Ressourcen und Erfahrungen bündeln

Kalyana Sivagnanam, CEO der Petromin Corporation freut sich über die Kooperation: „Mit ihrer Zusammenarbeit haben Electromin und Quantron eine starke Allianz geschmiedet, die ihre einzigartigen Fähigkeiten nutzt und sie an der Spitze der E-Mobilitätsrevolution in KSA positioniert. Diese synergetische Partnerschaft ermöglicht die Bündelung von Ressourcen, Wissen und Erfahrung und ebnet den Weg für die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Mobilitätslösungen, die den Verkehr im Königreich revolutionieren werden."

Was kann die Partnerschaft in Saudi-Arabien bewirken?

Mark Notkin, Leiter von Electromin und Chief Innovation Officer der Petromin Group zeigte sich ebenfalls erfreut: „Die Zusammenarbeit von Electromin und Quantron ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung der Elektromobilität in Saudi-Arabien. Mit dem gemeinsamen Engagement für emissionsfreie Lösungen wird diese Partnerschaft eine neue Ära des nachhaltigen Transports einleiten und Kunden und Partnern ein erweitertes Angebot an hochmodernen Produkten und Dienstleistungen bieten, die die Zukunft der Mobilität im Königreich und darüber hinaus prägen werden.“

So geht es weiter nach Quantrons Eintritt in den Nahen Osten

Michael Perschke, CEO der Quantron AG stimmte dem zu: „Wir freuen uns und sind stolz verkünden zu dürfen, dass Quantron ein bevorzugter Partner von Petromin in diesem wirklich bahnbrechenden Pionierprojekt unter der Leitung von Anil Reddi, Direktor Quantron-as-a-Service, ist, das die ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele des Königreichs Königreichs Saudi-Arabien vorantreibt. Dies ist für uns ein wichtiger Schritt in Richtung Internationalisierung und Eintritt in den Nahen Osten. Es ist erst der Beginn einer Reise, bei der Quantron und Petromin ihr komplementäres Know-how nutzen werden, um die Mobilitätslandschaft im Königreich Saudi-Arabien zu revolutionieren."