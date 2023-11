Quantron setzt auf den Mittleren Osten

Rückblick

Quantron QLI FCEV: wasserstoffbetriebene Trucks im Einsatz für Ikea.

Die Quantron AG ist Plattformanbieter für nachhaltigen Personen- und Gütertransport; insbesondere für LKW, Busse und Transporter mit vollelektrischem Antriebsstrang und H2-Brennstoffzellentechnologie. Das deutsche Unternehmen aus dem bayerischen Augsburg blickt nun auf die vergangenen 10 Monate und ihre Ereignisse zurück. Von Januar bis Oktober 2023 konnte das Unternehmen dabei mehr als 70 Aufträge im Wert von über 987 Millionen Euro verzeichnen.

Von Europa bis zum Nahen Osten

Insgesamt wurden bei Quantron 2023 über 90 Fahrzeuge ausgeliefert, darunter über 40 Einheiten in der DACH-Region. Ein besonderer Meilenstein ist dabei die Auslieferung von Wasserstoff-Brennstoffzellen Fahrzeugen an Ikea Österreich. Die fünf Light-Transporter sind zudem weltweit die ersten Wasserstoff-betriebenen Fahrzeuge, die für einen Ikea Markt eingesetzt werden. Das schwedische Unternehmen hat angekündigt, seine Wasserstoff-Flotte im österreichischen Markt bis 2025 auf insgesamt 40 Fahrzeuge zu erweitern.

Neben dem europäischen Markt hat Quantron auch im Mittleren Osten Partner zu verzeichnen. Gemeinsam mit der Petromin Corporation konnte Quantron den größten Einsatz von emissionsfreien Trucks im Königreich Saudi-Arabien realisieren. „Das Vertrauen von großen Kunden wie Ikea Österreich in Quantron zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Seit zwei Jahren helfen wir dem Unternehmen mit unseren batterie- und jetzt auch mit wasserstoff-elektrischen Fahrzeugen, ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen“, so Andreas Haller, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Quantron AG. „Zudem sind wir sehr stolz darauf, dass wir auch außerhalb von Europa immer mehr an Bekanntheit gewinnen, sodass wir jetzt auch die erste Auslieferung in Saudi-Arabien umsetzen durften. Für das kommende Jahr planen wir, unsere Position als Marktführer global noch weiter auszubauen.“

Erweiterung des H2-Ökosystems

Oilinvest, ein Akteur in der Kraftstoffeinzelhandelsbranche, und die Quantron AG haben ein Joint Venture namens Hemtron gegründet, um ein wasserstoffbasiertes Betankungsnetz aufzubauen. Hemtron wird dabei das umfangreiche Tankstellen-Netz von Oilinvest nutzen, um die Verfügbarkeit von Wasserstofftankstellen an kundenorientierten Standorten in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten wie Logistikzentren und Autobahnen sicherstellen. Das Joint Venture ist des Weiteren nicht auf Quantron und Oilinvest beschränkt, sondern eine offene Plattform, an der sich auch andere Automobil-OEMs, Energieunternehmen und Hersteller von Brennstoffzellen-LKWs beteiligen können. Gemeinsam ist geplant, eine flächendeckende Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung in ganz Europa aufbauen.

Neue Partnerschaften

Die Quantron AG und Ford Trucks, haben eine Absichtserklärung zur Entwicklung von schweren Nutzfahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb unterzeichnet. Dabei wird die Quantron Inside-Technologie in Ford Trucks Fahrzeuge integriert. In der ersten Phase der Zusammenarbeit gewährleistet Quantron eine Anpassung der Lkw von Ford, die ab dem ersten Quartal 2024 in Übereinstimmung mit den neuen Sicherheitsvorschriften gebaut werden. Im Zuge ihrer Expansionsstrategie kooperiert die Quantron AG auch mit Polen: Quantron Polska beabsichtigt, im kommenden Jahr eine Vielzahl von Fahrzeugen auf dem polnischen Markt einzuführen, darunter Lastwagen, Busse und Transporter mit sowohl Wasserstoff- als auch batterieelektrischem Antrieb.

Ausblick auf das kommende Jahr

Michael Perschke, CEO der Quantron AG: „Das bisherige Jahr 2023 war auf der einen Seite großartig, da wir neue Märkte erschlossen und mit der Auslieferung unserer ersten Brennstoffzellenprodukte begonnen haben, gleichzeitig mussten wir aber auch als ‚Vorreiter‘ mit unseren Brennstoffzellenprodukten viele Herausforderungen meistern.“ Eine Herausforderung ergab sich beispielsweise in der der Lieferkette für Brennstoffzellenkomponenten. Da sich einige von Quantrons Zulieferern selbst in einer Anlaufphase befinden, haben sich die ersten Auslieferungen des Quantron QHM FCEV verzögert und ein Teil des Umsatzes für das vierte Quartal 2023 wird auf das erste Quartal 2024 verlagert.