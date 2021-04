Philharmoniker und Augsburger MAN beenden Partnerschaft

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Neun Jahre lang – und zwar seit April 2012 – war das Unternehmen MAN Hauptsponsor der Augsburger Philharmoniker. Laut einer Pressemeldung wurden in dieser Zeit eine Vielzahl wertvoller kultureller Projekte gemeinsam realisiert. Unter anderem gaben die Augsburger Philharmoniker regelmäßig Konzerte im MAN-Museum.

Gemeinsame Projekte der Philharmoniker mit MAN

Es gab auch die Projekte, in denen Orchestermusiker direkt mit Mitarbeitern des Unternehmens zusammengearbeitet haben. Beispielsweise sei dies der Fall gewesen bei einem Mitmachkonzert, in dem Mitarbeiter von MAN auf ihren Instrumenten im Orchester mitspielten sowie bei zwei Dirigierworkshops für Führungskräfte von MAN, geleitet von Generalmusikdirektor Domonkos Héja. Ein großes Highlight der Partnerschaft seien laut Aussage der Philharmoniker die MAN Open-Air-Konzerte am Ulrichsplatz zur Eröffnung der Augsburger Sommernächte gewesen.

Bedauern über Ende der Partnerschaft seitens der Philharmoniker

Die Theaterleitung bedauere sehr, dass sich mit MAN Energy Solutions ein bedeutendes ortsansässiges Großunternehmen aus der Orchesterpartnerschaft zurückzieht. „Das Engagement von Unternehmen im Bereich Kultur-Sponsoring stärkt die künstlerische Qualität und damit die Kulturinstitution selbst. Daher ist die Entscheidung von MAN Energy Solutions gerade in diesen Zeiten sehr schmerzlich“, so Staatsintendant André Bücker. „Für die treue Unterstützung und die hervorragende Zusammenarbeit mit MAN Energy Solutions in den vergangenen Jahren sind wir ausgesprochen dankbar.“ Um die künstlerischen Perspektiven der Augsburger Philharmoniker, dem bedeutendsten Sinfonieorchester Bayerisch-Schwabens, entsprechend weiter zu entwickeln, steht nun eine dringliche Aufgabe für das laufende Jahr an: Die Suche nach einem neuen Sponsor.

Im Jahr 2018 wurde der Vertrag ein letztes Mal für drei Jahre verlängert.