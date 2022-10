Pflasterarbeiten abgeschlossen: Busse fahren wieder auf Augsburger Moritzplatz

Baumaßnahmen

Die Pflasterarbeiten auf dem Moritzplatz sind nun abgeschlossen. Foto: swa

Die umfangreichen Pflasterarbeiten auf dem Augsburger Moritzplatz und der Maximilianstraße sind abgeschlossen. Busse und Trams können nun wieder ohne Einschränkungen fahren. Was Fußgängern und Fahrradfahrern die abgeschlossene Renovierung bringt.

Jetzt können die Buslinien 22, 32 und die Nachtbuslinie 94 der Stadtwerke Augsburg (swa) wieder planmäßig über den Moritzplatz fahren. Über die Sommerferien wurde der Fahrbetrieb unter anderem eingeschränkt, um die Straßenbahnlinien 1 und 2 zu erneuern. Die Gleise wurden dort nach 18 Jahren in der fahrgastärmeren Zeit ohne Schülerverkehr renoviert. Nachdem die Tramlinien 1 und 2 zu Beginn des Schuljahres wieder planmäßig verkehren, wurden nun auch die Pflasterarbeiten in der Maximilianstraße Richtung St. Ulrich abgeschlossen.

Augsburger Moritzplatz und Maximilianstraße wieder frei von Bauzäunen

Die Bauarbeiten am Augsburger Moritzplatz sind laut swa genau nach Plan fertig geworden. Bereits seit letzter Woche wurden die Bauzäune und Absperrung für Fußgänger abgebaut. Der Bereich ist somit wieder vollständig begeh- und befahrbar. Der Blick auf den Moritzplatz und die Maximilianstraße kann nun auch wieder ohne die Großbaustelle genossen werden.

Neues Pflaster komfortabler für Fußgänger und Radfahrer

Die Gleis- und Weichenerneuerung am Moritzplatz hat die Stadt Augsburg auch dafür genutzt, das bisherige unebene Pflaster durch ein geschnittenes Granitgroßpflaster zu ersetzen. Auch in der Maximilianstraße wurde das Pflaster Richtung St. Ulrich neu verlegt. Die glatte Oberfläche des neuen Pflasters macht die Wege für Fußgänger und Radfahrer komfortabler. Zudem wird die vorhandene Fahrradabstellanlage in der Maximilianstraße auf Höhe der Moritzkirche modernisiert und mit Fahrradanlehnbügel versehen.