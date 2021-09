PCI begrüßt neue Auszubildende in Augsburg

Wie jedes Jahr ist der 01. September bei der PCI Augsburg GmbH Ausbildungsbeginn an den Standorten Augsburg und Wittenberg, in Hamm startete das neue Ausbildungsjahr bereits am 01. August. 2021 heißt das Unternehmen insgesamt 19 neue Auszubildende willkommen. Elf der Azubis beginnen ihre Ausbildung am PCI-Hauptsitz in Augsburg, sechs am Standort Hamm und zwei am Standort Wittenberg. Damit bildet die PCI 2021 knapp 50 Prozent mehr junge Menschen aus als im Vorjahr.

Seit fünfzig Jahren bildet die PCI aus, zunächst in den Bereichen Chemielaboranten und Industriekaufleute, später erweiterte sich die Anzahl der Berufsbilder stetig und umfasst heute Industriekaufmann, Chemielaborant, Chemikant, Produktionsfachkraft Chemie, Fachlageristen und Fachkräfte für Lagerlogistik sowie Mechatroniker und Industriemechaniker.

PCI erklärt in einer Mitteilung außerdem, dass in der Regel rund drei Viertel der Auszubildenden übernommen werden, womit die Quote überdurchschnittlich hoch liege. Zudem präsentiert sich das Unternehmen aus Augsburg aktiv in Sachen Förderung besonderer Azubi-Talente: In diesem Jahr startete der erste PCI Alpencup, bei dem Auszubildende aus verschiedenen Ländern in einem Wettbewerb gegeneinander antraten und ihre Fähigkeiten präsentierten.