PCI Augsburg GmbH vollzieht Veränderung der Geschäftsführung

Personalien

Archivbild. Der Hauptsitz von PCI in Augsburg. Foto: PCI

Der Hersteller muss den Abgang seines langjährigen Geschäftsführers verkraften und hat bereits die Nachfolge geregelt. Wer der neue starke Mann der PCI Augsburg GmbH ist und was ihn auszeichnet.

Die PCI Augsburg GmbH gibt bekannt, dass Marc C. Köppe zum 28. Juni 2022 aus dem Unternehmen ausscheidet. Der bisherige Vorsitzende der PCI-Geschäftsführung war seit 2015 in dieser Position tätig. Nun verlässt er die PCI Gruppe auf eigenen Wunsch. Nachfolger ist mit sofortiger Wirkung Stefan Harder.

Für die Nachfolge an der Unternehmensspitze entschied sich die PCI Augsburg GmbH für den studierten Betriebswirt. „Wir freuen uns, mit Stefan Harder einen sehr erfahrenen Manager gewonnen zu haben und wünschen ihm einen guten Start und alles Gute bei seiner Tätigkeit“, erklärt Dr. Christian Geierhaas, President Europe der MBCC Group. Zum 29. Juni wird der neue CEO seine Tätigkeit bei der PCI Gruppe aufnehmen. Er bringe eine umfassende, langjährige Erfahrung als Geschäftsführer und Vertriebsleiter verschiedener internationaler Unternehmen der Branche mit. Diese benötigt er auch für die 1.200 Mitarbeiter umfassende Firma, die sich über 40 Jahre hinweg im Fliesenverlegebereich etabliert hat.

Stefan Harder, ist ab 29. Juni 2022 neuer CEO bei der PCI Gruppe. Foto: PCI Augsburg GmbH

Köppe ist ein studierter Diplomkaufmann der Betriebswirtschaft. Mehr als zehn Jahre war er bei BASF in verschiedenen Senior-Management-Positionen tätig. Unter anderem fielen dabei Vertrieb, Marketing und Strategische Planung in seinen Verantwortungsbereich. Anschließend bekleidete er dann die Funktion des Vorsitzenden der PCI-Geschäftsführung in Augsburg. Dort leitete er die Bereiche Vertrieb, Marketing, Personal, Rechnungswesen und Controlling sowie den Einkauf. Diese Aufgaben beim Hersteller bauchemischer Produkte werden nun an Harder übertragen.

Dr. Geierhaas verabschiedet den scheidenden Geschäftsführer mit wohlwollenden Worten: „Wir bedauern Marc C. Köppes Entscheidung und danken ihm für seine erfolgreiche Tätigkeit in der Weiterentwicklung der Gesellschaft seit 2015 und den Ausbau unserer Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Lebensweg wünschen wir ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“