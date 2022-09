PCI Augsburg GmbH empfängt zwölf neue Auszubildende

Ausbildungsbeginn

Die neuen Auszubildenden der PCI Augsburg GmbH in Augsburg. Hintere Reihe von links: Albesa Hajdaraj (Industriekauffrau), Havvanur Baydu (Chemielaborantin), Louis Rot (Chemielaborant). Mittlere Reihe: Ebru Kaya (Chemikantin), Benjamin Schneider (Mechatroniker), Eser Özkan (Produktionsfachkraft Chemie). Vordere Reihe: Jonas Beck (Industriekaufmann), Julian Braun (Industriekaufmann), Esmir Morina (Fachkraft für Lagerlogistik). Foto: PCI Augsburg GmbH

Die PCI Augsburg GmbH heißt insgesamt zwölf neue Azubis an den drei Standorten Augsburg, Hamm und Wittenberg willkommen. Ein Überblick über den Ausbildungsbeginn und die Ausbildungsberufe.

Traditionell startet das neue Ausbildungsjahr der PCI Augsburg GmbH an den Standorten Augsburg und Wittenberg alljährlich am ersten September, in Hamm bereits am ersten August. In diesem Jahr bekommt das Unternehmen insgesamt zwölf neue Auszubildende. Neun der Azubis beginnen ihre Ausbildung am PCI-Hauptsitz in Augsburg, zwei am Standort Hamm und ein Azubi am Standort Wittenberg.

Die Einführungswoche

In der Einführungswoche erwartet die Azubis ein Einführungsprogramm mit Informationen rund um ihre Ausbildung bei der PCI sowie eine Werksführung. Außerdem lernen sie die anderen Azubis, die Jugendvertreter und die Ausbil­der kennen. Die PCI Augsburg GmbH bildet seit über 50 Jahren aus.

Die Ausbildungsberufe im Überblick

In den Anfangsjahren bildete die Firma PCI Augsbug GmbH Chemielaboranten und Industriekaufleute aus, später erweiterte sich die Anzahl der Berufsbilder. Heute werden die Ausbildungsberufe Industriekaufmann, Chemielaborant, Chemikant, Produktionsfachkraft Chemie, Fachlagerist und Fachkraft für Lagerlogistik angeboten. Aber auch Mechatroniker, Industriemechaniker und Elektroniker für Betriebstechnik zählen zu den Ausbildungszweigen. Die Übernahmequote bei der PCI Augsburg GmbH beträgt rund 75 Prozent. Das Unternehmen ist IHK-Ausbildungsbetrieb und erhielt 2019 und 2020 das Prädikat „Hier wurde ein Einser-Azubi ausgebildet“.