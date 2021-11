Mindelheimer Unternehmen BBG wird erneut ausgezeichnet

Der Kriterien des Wettbewerbs sind unter anderem die Innovationskraft, die Effizienz der Abläufe und die Mitarbeiterzufriedenheit. BBG errang erneut einen Platz unter den besten drei in der Kategorie „Externer Werkzeugbau unter 50 Mitarbeiter“.

Etwa die Hälfte der 100 Beschäftigten in Mindelheim sind im Werkzeugbau tätig. Das Unternehmen ist ein Werkzeug-, Maschinen- und Anlagenbauer mit Spezialisierung auf die Kunststoffverarbeitung. Zu den wichtigsten Neuheiten von BBG in der jüngsten Zeit zählt Technologie für solargetriebene Autos und Schiffe sowie für einen energiesparenden Fahrzeug- und Flugzeugleichtbau.

Software automatisiert die Konstruktion von Werkzeugen

Das Unternehmen überzeugte unter anderem mit einer selbstentwickelten Software zur Unterstützung der Konstruktion von Werkzeugen. Beteiligt hieran war ein internes Team sowie die Partnerfirma ExpliCad aus Gilching. Die Software sorgt mit Algorithmen dafür, dass große Teile des Konstruktionsprozesses automatisiert ablaufen. Das vereinfacht und beschleunigt Abläufe spürbar. Zudem verringert die Software die Anzahl möglicher Fehlerquellen deutlich.

BBG hat in den vergangenen Jahren außerdem eine Technologie zur Fertigung von Photovoltaikmodulen und Designfenstern entwickelt, die platzsparend sowie hochbelastbar sind und sich harmonisch in Flächen einfügen. So können Solarelemente und Verglasungen in Sondergrößen und ausgefallenen Formen für Schiffe, Spezialfahrzeuge und zur Integration in Gebäudefassaden und Dächer produziert werden.

Das können die Photovoltaikmodule

Eingesetzt werden die Photovoltaikmodule und Designfenster beispielsweise bei solargetriebenen Booten und Fähren in der Berufsschifffahrt sowie für außergewöhnliche Designs im Privatyachtbau. Auch bei PKWs, Wohnmobilen, Offroad- und Expeditionsfahrzeugen werden sie verwendet. Bei Gebäuden und Anbauten wie Carports und Wintergärten können individuell gestaltete Photovoltaikmodule in Dächern sowie bei Fassaden, Fenstern und als Schattenspender genutzt werden.

Außerdem konstruiert und fertigt das Unternhemen Werkzeuge und Anlagen zur Serienfertigung von besonders leichten Bauteilen für Fahrzeuge und Flugzeuge. Automobilzulieferer produzieren hiermit weltweit gewichtssparende Bauteile für PKWs und Nutzfahrzeuge. Dadurch sinkt der Treibstoffverbrauch bei Verbrennungsmotoren, bei Elektrofahrzeugen steigt die Reichweite. In der Luftfahrtindustrie werden mit der BBG-Technologie Kabinenteile aus besonders leichten und stabilen Kunststoffmischungen – sogenannten Faserverbundstoffen oder Composites – hergestellt.