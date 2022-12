Patrizias TransEuropean Fonds kauft Ringsted Outlet-Center in Dänemark auf

Investition

Das Unternehmen Patrizia aus Augsburg investiert in das Ringsted Outlet-Center, welches 50 Kilometer entfernt von Kopenhagen liegt. Foto: Patrizia

Das Ringsted Outlet-Center verfügt über 13.400 Quadratmeter Einzelhandelsfläche und hat eine Vermietungsquote von 97 Projekt. Der Umsatz und die Besucherzahlen im Jahr 2021 lagen über dem Niveau vor der Pandemie. Angestrebt wird zudem eine Erweiterung der Bruttomietflächen, um den Mietermix im Premiumsegment zu stärken.

Minderheitsbeteiligung für Realm

Die Übernahme durch Patrizia erfolgte in Partnerschaft mit Realm, einem Betreiber von Outlet-Centern. Realm wird als externer Objektbetreuer der Immobilie agieren und als Bestandteil der Transaktion eine Minderheitsbeteiligung an der Immobilie erhalten.

Positiver Blick auf die Zusammenarbeit

Charles-Nicolas Tarrière, Fund Director der TransEuropean Fund Series bei Patrizia, sagt: „Das Ringsted Outlet-Center ist eine wichtige Ergänzung unseres Investmentportfolios, die mit der ausgewogenen Ertrags- und Kapitalwachstumsstrategie von TransEuropean einhergeht. Wir freuen uns, dass wir uns dieses hochwertige Objekt sichern konnten. Dies ist das Ergebnis einer mehrmonatigen, akribischen Analyse, die auf der rund 15-jährigen Erfahrung von Patrizia in der nordischen Region aufbaut. Neben der soliden Performance und dem attraktiven Mietermix des Centers gibt es zahlreiche Wertschöpfungspotenziale, die wir gemeinsam mit unserem Joint-Venture Partner Realm weiter erschließen wollen.“

Erweiterung des Einzelhandelangebots

Dan Valenzano, Managing Director of Pan-European Transactions, und Anders Klingbeil, Patrizia Denmark Country Manager und Head of Asset Management, fügen hinzu: „Der Erwerb des Ringsted Outlet-Center ist eine bedeutende Erweiterung des nordischen Immobilienportfolios von Patrizia im Wert von rund 2,5 Milliarden Euro. Er steigert die strategische Präsenz von TEP VII auf dem dänischen Markt. Der Outlet-Subsektor übertrifft weiterhin die traditionellen Einzelhandelssegmente dank seines starken Kundennutzens, des einzigartigen Kundenerlebnisses und der hohen Performancepotenziale, die die Umsatzmieten bieten. Wir freuen uns darauf, das Einzelhandelsangebot von Ringsted in Zusammenarbeit mit Realm zu erweitern und weitere Investitionsmöglichkeiten in Outlet-Centern in Europa zu verfolgen."

Kaufsumme von rund 52 Millionen Euro

Patrizia hat das Ringsted Outlet-Center von CapMan und Agat für 390 Mllionen dänische Kronen, also circa 52 Millionen Euro erworben. Beraten wurde das Unternehmen dabei von Bruun & Hjejle (Recht), DLA (Steuern), PwC (Finanzen), KHR (Technik) sowie Colliers International (Beratungsleistungen für Marktentwicklung und Wertsteigerung). CBRE handelte im Auftrag des Verkäufers.