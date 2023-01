Augsburger Patrizia übernimmt dänischen Multi Manager

Internationales Geschäft

Symbolbild: Das Gebäude der Patrizia am Standort Augsburg. Foto: Patrizia AG

Die Patrizia SE hat Advantage Investment Partners mit Sitz in Kopenhagen übernommen. Dabei handelt es sich um einen diversifizierten Multi Manager mit Zugang zu institutionellen Kunden und Vertriebspartnern. AIP wurde 2018 gegründet und verwaltete zum 30. Juni 2022 gebührengenerierende Assets under Management in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar. Diese sollen bis Ende 2024 auf über drei Milliarden US-Dollar anwachsen. Die Multi Manager Produktpalette des dänischen Unternehmens umfasst einen Club Deal, der in globales Infrastruktur Equity investiert. Auch eine gemischte diskretionäre Fondsserie, die in nordamerikanisches Private Equity investiert, ist darin enthalten.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Deshalb entschied sich Patrizia zur Übernahme

Wolfgang Egger, Gründer und CEO der Augsburger Patrizia SE, kommentiert: „Der Wachstumskurs von Advantage Investment Partners in den letzten vier Jahren war sehr beeindruckend und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, unsere Kräfte zu bündeln. Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen in Kopenhagen werden den Wachstumsplänen von Patrizia in den Bereichen Real Assets und Alternatives einen kräftigen Schub verleihen. Gleichzeitig profitieren unsere institutionellen Kunden und Vertriebspartner von einem noch breiteren Zugang zu globaler Infrastruktur und Private Equity, sowie einer weiteren etablierten Multi Manager Anlagestrategie.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So wollen die Unternehmen voneinander profitieren

Anders Dalhoff, Gründer und Managing Partner von Advantage Investment Partners, fügt hinzu: „Patrizia passt kulturell perfekt zu uns, da unsere beiden Firmen eine starke unternehmerische Denkweise und einen kundenorientierten Ansatz haben. Dies ist ein Gewinn für uns alle: Unsere bestehenden und neuen Kunden erhalten Zugang zu einem viel breiteren globalen Netzwerk und Produktangebot sowie zu der bewährten Expertise von Patrizia. Unser Team kann sich innerhalb der Patrizia beruflich weiterentwickeln und Patrizia wird durch die vielfältigen Produkte und neuen Vertriebskanäle, die wir mitbringen, bereichert."

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

In dieser Region erhofft sich Patrizia mehr Zugang

Seit 2018 hat das 15-köpfige Team eine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von globalen Real Asset Produkten großer Blue-Chip General Partner für institutionelle und vermögende Privatanleger in Skandinavien aufgebaut. Advantage Investment Partners sei eine große Bereicherung und Ergänzung für Patrizias derzeitige Vertriebsstruktur. Die Akquisition stärke den Zugang von Patrizia zu institutionellen Kunden und Vertriebspartnern in Skandinavien durch ein bilanzschonendes Modell.