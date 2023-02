Patrizia investiert über 600 Millionen Euro in Smart Citys

Immobilienunternehmen

Symbolbild: Das Gebäude der Patrizia am Standort Augsburg. Foto: Patrizia AG

Patrizia, überschreitet mit seinem jüngsten Breitbandprojekt im US-Bundesstaat Wisconsin die Marke von 600 Millionen Euro an zugesagten Investitionen in Smart Citys. Die Kenosha FiberCity in der gleichnamigen US-Kommune wird durch den „Smart City Infrastructure Fund“ (SCIF) finanziert, einem Investmentvehikel, das vom niederländischen Pensionsfondsmanager APG finanziert und von Patrizia Infrastructure im Auftrag der niederländischen Pensionsfondsmanager ABP und PPF APG verwaltet wird.

Glasfasernetz für Kenosha

Das Glasfasernetz wird von SiFi Networks, Telekommunikationsunternehmen aus Nordamerika, aufgebaut. Nach der Fertigstellung wird Kenosha FiberCity 40.000 Einwohnern und Unternehmen in der Stadt Verbindungsgeschwindigkeiten von zehn Gigabit pro Sekunde ermöglichen. Es ist die sechste US-Stadt, die von der Partnerschaft zwischen SiFi Networks und dem SCIF profitiert. Das Verlegen von zirka 1.130 Kilometer Glasfaserkabeln und der Bau von 56 Verteilerkästen werden voraussichtlich bis November 2025 abgeschlossen sein

Smart Citys als wichtiger Schritt für die Digitalisierung

„Wir freuen uns sehr, das FiberCity-Netz in Zusammenarbeit mit SiFi Networks – einem Unternehmen, an dem wir beteiligt sind – auf Kenosha auszuweiten. Nachdem wir bereits in vier Städte in Kalifornien und eine Stadt in Massachusetts investiert haben, sind wir fest entschlossen, Millionen von Menschen in ganz Amerika mit offenen Hochgeschwindigkeitsnetzen zu versorgen“, erklärt Phoebe Smith, Senior Director bei Patrizia Infrastructure. „Um unsere Wirtschaft weiter zu digitalisieren, ist die Entwicklung intelligenterer Städte durch eine innovative digitale Infrastruktur von entscheidender Bedeutung, damit wir die künftigen Anforderungen unserer Gemeinden erfüllen.“

Förderung der Wirtschaft in Kenosha

Durch die Erschließung haben die Verbraucher eine größere Auswahl an Internetanbietern. Sie ebnet Kenosha zudem den Weg zu einer wirklichen Smart City. Da fast die Hälfte der Bevölkerung jünger als 35 Jahre ist, wird das Hochgeschwindigkeitsinternet für die Förderung der Wirtschaft in Kenosha von großer Relevanz sein. Ben Bawtree-Jobson, Vorstandsvorsitzender von SiFi Networks, sagt: „SiFi Networks ist seit Monaten in Kenosha im Einsatz und wir freuen uns über die bisherigen Erfahrungen und die Möglichkeit, unsere FiberCity-Lösung den Bewohnern und Unternehmen der Stadt zur Verfügung zu stellen.

Der SCIF Fonds

Der Fonds SCIF wurde im November 2018 aufgelegt und investiert in eine breite Palette von Smart City-Infrastrukturlösungen, um in Städten Ressourcen effizienter zu nutzen und das Lebensumfeld zu verbessern. Im vergangenen Jahr tätigte SCIF seine ersten Investitionen in Europa und errichtete mit italienischen Unternehmen ein Portfolio für intelligente Straßenbeleuchtung im Wert von 180 Millionen Euro. Kenosha ist die neunte Investition des SCIF, wobei der Fonds insgesamt mehr als 600 Millionen Euro in Smart-City-Projekte investieren will.