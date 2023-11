Patrizia vermietet neues Großprojekt in Düsseldorf

Immobilie

Patrizia vermietet ca. 6.000 m² historische Bürofläche in Düsseldorf an Protiviti. Foto: Patrizia SE

6.000 Quadratmeter eines 15.00 Quadratmeter großen Gebäudes vermietet Patrizia an den Unternehmensberater Protiviti. Vor Bezug soll jedoch eine Sanierung von Teilen des denkmalgeschützten Gebäudes stattfinden.

Das Investment-Unternehmen Patrizia verzeichnet einen Vermietungserfolg mit einem fünfjährigen Vertrag mit dem Unternehmensberater Protiviti über rund 6.000 Quadratmeter Bürofläche. Protiviti bezieht künftig den kompletten Altbau-Teil der historischen Immobilie am Platz der Ideen 1-3 in Düsseldorf. Damit macht Patrizia den nächsten Schritt bei der Repositionierung der ehemaligen Single-Tenant-Liegenschaft zu einer New Work-geeigneten Immobilie mit diversifiziertem Mietermix.

Das ist die Immobilie

Das insgesamt rund 15.000 Quadratmeter große Gebäude besteht aus zwei Baukörpern, einem denkmalgeschützten Teil aus 1893 und einem Neubau aus 2008. Neben Protiviti zählt auch die Dela-Versicherung zur Mieterschaft. Der Platz der Ideen befindet sich im Stadtteil Derendorf im nördlichen Düsseldorf enorm verkehrsgünstig erschlossen an der Schnittstelle der Bundesstraßen B1 und B8. Die Straßenbahn ist fußläufig erreichbar und der Rhein ist zwei Fahrminuten entfernt. Vor Bezug der Flächen durch Protiviti wird Patrizia das historische Mannschaftsgebäude umfassend sanieren. Auch die Außenflächen im Besitz der Stadt Düsseldorf, die der breiten Öffentlichkeit zugänglich sind, werden in die Neugestaltung einbezogen, um die Aufenthaltsqualität gezielt und unter Beachtung des historischen Charakters zu steigern.

Head of Asset Management Germany von Patrizia über den Vertrag

Hans Vermeeren, Head of Asset Management Germany & CEE von Patrizia, sagt: „Wir freuen uns sehr über diesen Vermietungserfolg mit einem renommierten Unternehmen wie Protiviti. Es spricht für dieses einzigartige Gebäude mit seinem großen Potenzial, das wir mit unseren Repositionierungsmaßnahmen strategisch heben wollen. Historische Baukörper in gefragten Lagen nachhaltig für New Work zu ertüchtigen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, mit denen unsere Asset-Management-Spezialisten Top-Mieter für die Immobilien unserer Anleger binden können."