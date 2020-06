PATRIZIA verkauft OBI-Portfolio für 96 Millionen Euro

Die PATRIZIA AG, der globale Partner für paneuropäische Immobilien-Investments, hat ein Portfolio von sieben Einzelhandelsimmobilien für 96 Millionen Euro an die Immobilien-Investmentgesellschaft Captiva verkauft.

Gesamtmietfläche von 71.000 Quadratmetern

Das Portfolio ist langfristig und zu hundert Prozent an die Baumarktkette OBI vermietet und hat eine Gesamtmietfläche von 71.000 Quadratmetern. Der Verkauf erfolgt nachdem mehrere Mietvertragsverlängerungen für das Portfolio abgeschlossen werden konnten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge hat sich damit auf 12,9 Jahre verlängert. Die Objekte befinden sich an etablierten Standorten in Vechta, Neuss, Schwelm, Siegen-Weidenau, Haiger, Pirna und Stadtbergen. Die PATRIZIA wurde von Ernst & Young aus Berlin als Rechtsberater und JLL als Makler beraten.

Mehrwert für den Kunden

Philipp Schaper, Head of Transactions Europe bei PATRIZIA: „Wir freuen uns, dass es uns gemeinsam mit OBI gelungen ist, deren Zukunft an jedem der Standorte langfristig zu sichern. Während OBI ein nachhaltiges und stabiles Umfeld für sein Geschäft schaffen konnte, waren wir in der Lage durch diesen Verkauf einen Mehrwert für unseren Kunden zu realisieren."

Über die PATRIZIA AG

Die PATRIZIA AG ist seit 36 Jahren als Investment-Manager auf den europäischen Immobilienmärkten tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien über ihr etabliertes lokales Netzwerk in den Märkten. Als globaler Manager von Immobilien-Investments in Europa agiert das Unternehmen europaweit gleichermaßen als zuverlässiger und unabhängiger Geschäftspartner für große institutionelle und (semi-)professionelle Investoren wie auch für Privatanleger. PATRIZIA verwaltet derzeit ein Immobilien- und Infrastrukturvermögen von mehr als 45 Milliarden Euro, größtenteils als Investment-Manager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. PATRIZIA verwaltet europaweit mehr als 7 Milliarden Euro im Bereich Einzelhandel. Der Großteil der Assets liegt in Deutschland.