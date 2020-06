PATRIZIA investiert in asiatische Plattform Taronga Ventures

Die PATRIZIA AG, der globale Partner für pan-europäische Immobilien-Investments, ist eine Partnerschaft mit der asiatischen PropTech Venture Capital Plattform Taronga Ventures eingegangen. Außerdem beteiligt sie sich an dem neuesten RealTech Ventures Fund von Taronga. Der Fonds investiert in Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum, die in den Bereichen PropTech, Construction Tech, Mobilität, Infrastruktur, Energie und Nachhaltigkeit sowie Big Data und Internet of Things tätig sind.

Globale Innovationslandschaft nutzen

Dieses jüngste Investment von PATRIZIA ist Teil der Strategie, die globale Innovationslandschaft für sich zu nutzen. Das Unternehmen diversifiziert sein Ecosystem mit etablierten lokalen Partnern über verschiedene Länder und Regionen hinweg. Dazu gehören Venture Capital Firmen, Universitäten und Think Tanks, die die gleiche Denkweise haben und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen wollen.

Welle technischer Innovationen maßgeblich mitgestalten

„Wir machen unser Unternehmen fit für die Zukunft, indem wir die neuesten Tech Solutions aus ganz Asien ausfindig machen“, erklärt Dr. Manuel Käsbauer, Chief Technology & Innovation Officer bei PATRIZIA. „Die Lösungen versetzen uns in die Lage, die nächste Welle technischer Innovationen maßgeblich mitzugestalten. Taronga Ventures ist ein Partner, der perfekt zu unserer eigenen Mission passt – die Gesellschaft in allem, was wir tun, positiv zu beeinflussen. So hat Taronga Ventures beispielsweise in innovative Lösungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie investiert, unter anderem in intelligente Wärmesensoren. Diese Sensoren können Büroangestellte identifizieren, die ihren Arbeitsplatz mit Fieber oder erhöhter Körpertemperatur betreten. Darüber hinaus erfüllt der Fonds alle Voraussetzungen, um aufstrebende Unternehmen zu unterstützen, die großartige Ideen haben, aber im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld aufgrund des Corona-Virus vor Herausforderungen stehen.“

Wachsender globaler Kundenstamm



Die Partnerschaft mit Taronga Ventures helfe PATRIZIA, die digitale Transformation der Branche voranzutreiben und durch neue Spitzentechnologien Mehrwert zu schaffen. Die Technologien sollen das Tagesgeschäft des Unternehmens als führender Immobilien-Investmentmanager verbessern und vereinfachen, aber auch innovative Produkte und Dienstleistungen für den wachsenden globalen Kundenstamm entwickeln.

„PATRIZIA ist der perfekte Partner“

Jonathan Hannam, Managing Partner von Taronga Ventures: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit PATRIZIA bei unserem neuesten Fonds. Die starke europäische Präsenz und das Portfolio von PATRIZIA stellen einen großen Mehrwert für unsere Plattform dar. Hinzu kommt die innovative Denkweise des Unternehmens und das Bestreben, mit nachhaltigen Investment seinen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Die Erfolgsbilanz im Immobilienbereich und der substanzielle Technologie-Fokus hat PATRIZIA an die Spitze der PropTech-Investments gebracht. PATRIZIA ist der perfekte Partnerbei der Auswahl der besten Technologien, um die die digitale Transformation der Immobilienbranche voranbringen. Neben PATRIZIA unterstützen uns weitere große institutionelle Investoren aus den USA und Asien.“