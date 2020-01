Patrizia verkauft Geschäftshaus Galleri K in Kopenhagen

Das 24.500 Quadratmeter große, viergeschossige Gebäude umfasst rund 10.000 Quadratmeter Einzelhandels- und Freizeitflächen, 9.500 Quadratmeter moderne Büroflächen sowie 5.000 Quadratmeter Lager- und Parkflächen. Zu den Mietern der Einzelhandels- und Freizeitflächen gehören H&M, Adidas und Urban Outfitters sowie einige der beliebtesten Restaurants in Kopenhagen wie The Market, PS Bar und Grill.

Viele neue Nutzer wurden vorangetrieben

Seit dem Erwerb der Immobilie im Jahr 2015 hat Patrizia die Wertentwicklung des Objekts unter anderem durch Neuvermietung an eine Vielzahl neuer Nutzer vorangetrieben und so das Profil des Objekts weiter geschärft.

Das Gebäude befindet sich an der Ecke Østergade und Kristen Bernikows Gade und liegt an Kopenhagens Hauptstraße im Zentrum des Einkaufviertels. Die Galleri K profitiert von der hohen Fußgängerfrequenz und der neuen Metrolinie Cityringen.

Jörg Laue, Head of Transaction Nordics bei der Patrizia: „Durch unser aktives Asset Management haben wir die Galleri K neu positioniert und waren so in der Lage, attraktive Renditen für unsere Investoren zu erzielen. Wir sehen weiterhin Chancen in Kopenhagen, vor allem wegen des anhaltenden Urbanisierungstrends und der starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Stadt.“

Patrizia wurde von RED, einer Tochtergesellschaft von Cushman & Wakefield, Plesner, EY, PwC und NIRAS beraten.

Über die Patrizia AG

