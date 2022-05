Patrizia stellt Führungsteam für Westeuropa neu auf

Das Augsburger Unternehmen Patrizia hat Jérôme Delaunay als neuen Head of Asset Management South-West Europe eingestellt. Das wurde nun bekannt gegeben. Er zeichnet damit für das Asset Management in Frankreich, der Iberischen Halbinsel und Italien verantwortlich. Delaunay, der im Juni von Axa IM Alts zu Patrizia wechselt, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Immobilien-Investmentmanagement und in allen relevanten Asset-Typen. Er wird in der Pariser Niederlassung von Patrizia tätig sein und an Amal Del Monaco, Head of European Asset Management & Countries, berichten.

Das sind Delaunays Pläne

Der Monaco erklärte zu der neuen Berufung: „Ich freue mich sehr, Jérôme Delaunay bald bei Patrizia begrüßen zu dürfen. Er verfügt über eine herausragende Erfolgsbilanz im Asset Management und hat große Erfahrung in der Leitung von paneuropäischen Teams. Diese strategische Einstellung spiegelt unsere ehrgeizigen Wachstumspläne für Frankreich, die Iberische Halbinsel und Italien wider, wo wir unsere Investmentaktivitäten und unsere Präsenz deutlich ausbauen wollen.“ Jérôme Delaunay fügt hinzu: „Ich freue mich sehr darauf, dem Unternehmen in einer Zeit beizutreten, in der sich die Erwartungen der Kunden stark verändert haben. Ein verantwortungsvolles, innovatives und flexibles Asset Management ist von großer Bedeutung, um nachhaltige Werte zu schaffen. Ich bin davon überzeugt, dass ich meine Erfahrung dazu nutzen kann, unsere Präsenz in Südwesteuropa in den verschiedenen Assetklassen auszubauen.“

Jérôme Delaunay: 12 Jahre Erfahrung in relevanten Bereichen

Während seiner 12-jährigen Tätigkeit bei Axa IM Alts war Delaunay zuletzt Country team head Benelux (2018-2022), Asset Management country team Head of France (2016-2020) und Head of Asset Management France (2010-2016). Des Weiteren hatte er leitende Positionen bei Société Générale Asset Management (jetzt Amundi) und Goldman Sachs inne. Delaunay hat außerdem Erfahrung bei der Definition und Implementierung von Asset Management-Prozessen sowie Systemumstellungen, um eine verbesserte Effizienz und Qualität für Services als auch Kundenberichte zu erreichen, heißt es in einer Mitteilung.

Er hat einen Master-Abschluss der Universität Caen-Normandie in Betriebswirtschaft sowie in Steuer- und Wirtschaftsrecht. Darüber hinaus hat er einen Master-Abschluss der Neoma Business School in European Business Management.