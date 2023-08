Patrizia stellt einen neuen CEO vor

Personalie

Asoka Wöhrmann ist der neue CEO von Patrizia. Foto: Patrizia

Wolfgang Egger legt sein Amt als CEO von Patrizia nieder. In Asoka Wöhrmann hat er nun einen „perfekten Nachfolger“ gefunden, sagt er. Wie er zu diesem Schluss kommt.

Patrizia hat bekanntgegeben, dass Asoka Wöhrmann ab jetzt alleiniger CEO des Unternehmens ist. Er übernimmt damit den Verantwortungsbereich und die Aufgaben von Wolfgang Egger. Wöhrmann, ehemaliger CEO des weltweiten Vermögensverwalters DWS Group, ist im Mai als designierter CEO zu Patrizia gekommen. Nach Abschluss des strukturierten Übergabeprozesses übernimmt Wöhrmann wie geplant die Verantwortung für die Weiterentwicklung der weltweiten Investmentplattform für Real Assets von Patrizia. Darüber hinaus leitet er die Umsetzung der mittelfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens, zu der Effizienzverbesserungen der Investmentplattform und ein Ausbau der weltweiten Präsenz gehören, um profitables Wachstum zu erzielen.

Weshalb sich Patrizia zu der Führungsübergabe entschieden hat

Wolfgang Egger, Gründer und langjähriger CEO von Patrizia, bleibt geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats. Er wird sich auch weiterhin vorrangig um bestehende und zukünftige strategische Kundenbeziehungen sowie die Weiterentwicklung des Unternehmens kümmern. Mit der Führungsübergabe habe sich Patrizia zu einem globalen Real-Asset-Investmentmanager weiterentwickelt und eine neue Führungsstruktur geschaffen, um das kombinierte Angebot aus Immobilien- und Infrastrukturinvestments zu verbessern, heißt es in einer Mitteilung. Patrizia hat 2022 die Umwandlung in eine Societas Europaea (SE) erfolgreich abgeschlossen sowie ein erweitertes Executive Committee und ein Board of Directors eingeführt.

So beurteilt der neue Patrizia-CEO Wolfgang Eggers Wirken

„Wolfgang Egger hat Patrizia von einem deutschen Investor, der sein eigenes Geld in Immobilien investiert, in den vergangenen 40 Jahren zu einem unabhängigen globalen Real-Asset-Anbieter mit weltweiter Reichweite entwickelt. Aufgrund seiner Herkunft aus einer Familie, die über mehrere Generationen Landwirtschaft betrieben hat, gehörte es schon immer zur DNA des Unternehmens, in reale Werte zu investieren. Das ist eine herausragende Erfolgsgeschichte und eine starke Basis für die nächste Entwicklungsstufe des Unternehmens“, sagt Asoka Wöhrmann, CEO von Patrizia und ergänzt: „Ich freue mich sehr, mit dem exzellenten internationalen Patrizia Team zusammenzuarbeiten, um gemeinsam unser deutsches Geschäft zu stärken und zu diversifizieren sowie unsere Investmentplattform weltweit zu skalieren. Dafür werden wir die großen Synergien zwischen Immobilien und Infrastruktur nutzen, um noch mehr Wert für alle unsere Kunden zu schaffen.“

Wolfgang Egger schätzt Asoka Wöhrmann als „perfekten Nachfolger“ ein

Wolfgang Egger, Gründer, geschäftsführender Direktor und Mitglied im Verwaltungsrat von Patrizia, ergänzt: „Ich bin sehr glücklich, dass ich mit Asoka Wöhrmann meinen perfekten Nachfolger gefunden habe. Er vertritt dieselben Werte und ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit, da er internationale Erfahrung, unvergleichliche Expertise im Investmentmanagement und unternehmerische Leidenschaft miteinander verbindet.“ Außerdem fügt Egger an: „Darüber hinaus zeichnet er sich durch Empathie, hohe Integrität und große Führungsfähigkeiten aus und weist eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte vor, profitables Wachstum mit weltweiter Reichweite zu erzielen. Ich bin daher fest Pressemitteilung davon überzeugt, dass er mit Patrizia die nächste Entwicklungsstufe des Unternehmens erreichen und uns helfen wird, unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Wachstumsambitionen in Europa, der Region APAC und Nordamerika zu erreichen. Mein Schwerpunkt wird weiterhin auf strategischen Kundenbeziehungen und der strategischen Entwicklung des Unternehmens liegen.“