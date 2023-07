20-jährger Mietvertrag: Patrizia vermietet Pflege- und Seniorenheim an Alloheim

Immobilie

Patrizia vermietet seine Pflegeimmobilie im schleswig-holsteinischen Ellerau für 20 Jahre an Alloheim. Foto: Patrizia

Nach konstruktiven Verhandlungen übergab Patrizia die Liegenschaft des Pflege- und Seniorenheims zum 1. Mai 2023 für 20 Jahre an den deutschlandweit größten privaten Betreiber von Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Es ist bereits das zehnte Mietverhältnis der Parteien, die bereits seit neun Jahren kooperieren. Zu dem 6.148 Quadratmeter großen Grundstück gehört ein modernes Pflegeheim mit 86 Räumen für 92 Bewohner sowie eine Einrichtung für begleitetes Wohnen mit 25 Einheiten. Das Objekt ist Bestandteil des Fonds Patrizia Pflege-Invest Deutschland I.

Das ist der neue Patrizia-Mieter

Alloheim betreibt bundesweit 254 Senioren-Residenzen, 90 Standorte im Betreuten Wohnen und 24 ambulante Pflegedienste. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen in Deutschland rund 22.000 Mitarbeiter und verfügt in der stationären Pflege zusammen mit dem Betreuten Wohnen über mehr als 26.000 Betten.

Alloheim übernimmt alle Mitarbeitenden der bisherigen Belegschaft vom vorherigen Betreiber, einer Teilgesellschaft der mittlerweile insolventen Convivo-Gruppe. Jan-Hendrik Wilke, Regionalleiter und COO Alloheim: „Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen neuen Kolleginnen und Kollegen sowie dem Eigentümer der Immobilie. Das Gebäude entspricht unserer Vorstellung und Philosophie für eine hochqualitative und anspruchsvolle Bewohnerversorgung.“

Das sagt Patrizia zu der Entscheidung

„Priorität war im Sinne aller Beteiligten – von den Bewohnern über die Belegschaft vor Ort bis zu unseren Anlegern eine zeitnahe und vor allem nachhaltige Nachfolgelösung im Sinne maximaler Kontinuität. Mit Alloheim haben wir in kurzer Zeit genau eine solche Lösung gefunden“, kommentiert Jan-Hendrik Jessen, Head of Fund Management Operated Properties bei Patrizia. „Ich möchte mich bei unserem hauseigenen Assetmanagement-Team bedanken. Ihre tiefe und langjährige Expertise in den Bereichen Pflege und Betreutes Wohnen hat eine durchgängige, sichere Betreuung aller Bewohner sichergestellt.“