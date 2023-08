Patrizia sichert Refinanzierung des Commerzbank-Towers

Immobilien

Der Commerzbank-Tower ist eines der bekanntesten Hochhäuser Deutschlands. Foto: Patrizia

Patrizia hat für seinen Kunden Samsung SRA Asset Management die Refinanzierung des Commerzbank-Towers in Frankfurt mit einem Beleihungsauslauf (LTV) von 55 Prozent gesichert. Die signifikante Refinanzierung durch das von der BayernLB arrangierte Bankenkonsortium ermöglicht künftig weitere ESG-relevante Investitionen in das Gebäude.Philipp Schaper, CEO European Real Estate bei Patrizia, sagt: „Die Sicherung der Refinanzierung eines derart herausragenden Objekts ist ein wichtiger Meilenstein angesichts des anhaltend anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds, in dem wir uns bewegen. Der Schutz unseres Anlegervermögens im aktuell herausfordernden Marktumfeld durch eine solide Finanzierungsgrundlage war noch nie so wichtig wie heute.“ Außerdem ergänzt er: „Denn wir gehen in Richtung eines neuen Immobilienzyklus, in dem Wertschöpfung durch bewährtes, qualitativ hochwertiges Asset Management vorangetrieben wird. Der Commerzbank Tower ist zweifellos eines der architektonisch herausragendsten Objekte im europäischen Finanzsektor, und diese neue Kreditvereinbarung mit wichtigen Bankenpartnern zeigt, dass nach wie vor Interesse an der Finanzierung nachhaltiger Büroimmobilien in den besten Lagen Europas besteht."

So wird der Commerzbank-Tower genutzt

Als Zentrale der Commerzbank, der, gemessen an der Bilanzsumme viertgrößten Bank Deutschlands, profitiert der Commerzbank-Tower von einem langfristigen Mietvertrag mit einem außergewöhnlich starken Ankermieter. Die Commerzbank mietet 100 Prozent der verfügbaren Büroflächen in dem 259 Meter hohen Turm. Im Erdgeschoss befindet sich eine öffentlich zugängliche Galerie mit Mietern aus den Segmenten Einzelhandel und Gastronomie. Mit einem Ziel von Netto-Null-Emissionen bis 2040 verfolgt die Commerzbank eine klare Nachhaltigkeitsstrategie, die stark mit den Interessen entlang des Dekarbonisierungspfads für das Gebäude übereinstimmt.

Der von dem Architekturbüro Foster + Partners entworfene Commerzbank-Tower wurde 2009 mit dem Green Building Frankfurt Award ausgezeichnet. Das Gebäude nutzt seit 2008 zu 100 Prozent erneuerbare Energien und ist nach dem LEED-Standard in der Kategorie Gold zertifiziert. Das Gebäude soll durch neun innenliegende Themengärten aktiv die Artenvielfalt fördern, recycelt Regenwasser für seine sanitären Anlagen und wird ausschließlich mit biologisch abbaubaren Materialien gereinigt, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem ist es mit intelligenter Gebäudetechnik ausgestattet, welche die Heizung, Lüftung und Klimatechnik (HVAC) sowie die Nutzung der Beleuchtung optimiert.

Der Commerzbank-Tower ist eines der Wahrzeichen Frankfurts

Das im Herzen Frankfurts gelegene Commerzbank-Hochhaus gilt als Wahrzeichen im weltweit bekannten Bankenviertel der Mainmetropole. Laut einer Studie von CBRE gehört Frankfurt zu den Top 10 der attraktivsten europäischen Städte bei grenzüberschreitenden Investitionen. Das BIP- und Beschäftigungswachstum wird laut Prognosen von Oxford Economics im Zeitraum von 2023 bis 2027 höher ausfallen als in Deutschland insgesamt.