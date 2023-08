Patrizia erwirbt urbanes Logistikportfolio in Schweden

Investition

Symbolbild: Das Gebäude der Patrizia am Standort Augsburg. Foto: Patrizia AG

Mit dem Kauf von urbanen Industrie- und Logistikimmobilien hat Patrizia den Einstieg in den schwedischen Markt gewagt. Gemeinsam mit ihrem schwedischen Partner soll die Erstinvestition weiter ausgebaut werden. Was zeichnet die urbanen Immobilien aus?

Patrizia hat den Kauf eines großen städtischen Logistikportfolios in Schweden von Alta Fastigheter abgeschlossen. Das Portfolio umfasst zehn neu errichtete urbane Industrie- und Logistikimmobilien in Linköping, Norrköping und Nyköping. Der Ankauf ist eine Erstinvestition der neuen 300 Millionen Euro schweren Plattform für nordeuropäische Light Industrial-Immobilien, die in einer strategischen Joint-Venture-Partnerschaft mit Broadgate Asset Management, einem nordischen Immobilienbetreiber, aufgebaut wird.

Ertragsprofil mit mehr als 30 Mietern

Das Portfolio umfasst mehr als 37.000 Quadratmeter vermietbare Fläche mit einem aktuellen Vermietungsgrad von 97 Prozent und zeichnet sich durch ein Ertragsprofil mit mehr als 30 Mietern aus den Bereichen Light-Industrial und Logistik aus. Die Objekte befinden sich südwestlich von Stockholm in etablierten industriellen Teilmärkten entlang der E4 – Schwedens meistbefahrener Autobahn.

Investition setzt auf resiliente Anlagestrategie

„Wir freuen uns über den Erwerb dieses hochwertigen urbanen Light Industrial-Portfolios in Schweden“, erläutert Dan Valenzano, Managing Director bei Patrizia und Head of European Value-Add Transactions. „Die Investition erfolgt nach einer mehrmonatigen gründlichen Analyse des nordeuropäischen Light Industrial-Marktes und steht im Einklang mit unserem thematischen Investitionsansatz und dem konsequenten Fokus auf resiliente, ertrags-orientierte Anlagestrategien. Neben einem robusten Ertragsprofil und einer diversifizierten Mieterstruktur bietet das Portfolio auch zahlreiche weitere Wertschöpfungsmöglichkeiten, die wir gemeinsam mit unserem JV-Partner Broadgate erschließen wollen."

Einstieg in schwedischen Markt gelungen

Johan Öhlund Lagerdahl, Country Manager bei Patrizia und Head of Asset Management Schweden, fügt hinzu: „Diese Akquisition stellt für uns einen hervorragenden Einstieg in den schwedischen urbanen Light Industrial- und Logistikmarkt dar. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserem JV-Partner Broadgate unsere Zusammenarbeit nach dieser Erstinvestition weiter auszubauen und eine bedeutende Präsenz im Segment urbane Light Industrial- und Logistik-Immobilien in der gesamten nordischen Region zu schaffen."

Was zeichnet die erwirtschafteten Gebäude aus?

Hampus Brodin, Gesellschafter von Alta Fastigheter, erläutert: „Über die vergangenen drei Jahre haben wir eine Plattform für hochmoderne Logistik- und Light Industrial-Immobilien aufgebaut, die darauf abzielt, herkömmliche Bauweisen in Frage zu stellen. Die Gebäude sind aufgrund ihrer Architektur, der flexiblen Flächenzuschnitte, des Fokus auf Digitalisierung und ihres starken Nachhaltigkeitsprofils langfristig und zukunftsorientiert aufgestellt. Patrizia und Broadgate sind mit ihren starken und professionellen Track-Records die richtigen Eigentümer, um diese Assets gemeinsam zu managen.“