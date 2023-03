Patrizia kann Kanzlei Clifford Chance als Mieter gewinnen

Vertragsabschluss

Symbolbild: Das Gebäude der Patrizia am Standort Augsburg. Foto: Patrizia AG

Die Augsburger Immobilien-Investmentfirma Patrizia hat die internationale Anwaltskanzlei Clifford Chance als ersten Mieter für den Bürokomplex „The Louise“ in Brüssel gewonnen. Der Bürokomplex soll 2024 in Betrieb gehen.

Die Firma Patrizia mit Hauptsitz in Augsburg investiert weltweit in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle und private Kunden. Jetzt konnte sie die Anwaltskanzlei Clifford Chance als ersten Mieter für den neuen Brüsseler Bürokomplex „The Louise“ an Land ziehen. Die Kanzlei wird ihre belgischen Büroräume mit rund 100 Mitarbeitern in das 30.000 Quadratmeter große Bürogebäude verlegen und hat einen Mietvertrag über gut 3.150 Quadratmeter unterzeichnet. Insgesamt umfasst das die ersten drei oberen Etagen des 24-stöckigen Gebäudes, welches voraussichtlich im Juli 2024 bezogen werden kann. Die Kanzlei hatte bereits 2019 ihr Interesse als Mieter bekundet, als sie PATRIZIA beim Erwerb des Gebäudes beraten hat. „Vom ersten Tag an war es unser Ziel, mit ,The Louise‘ ein erstklassiges Büroobjekt zu schaffen, das auf vier Säulen ruht: intelligente Technologie, Wohlbefinden der Nutzer, Nachhaltigkeit und erstklassige Büroeinrichtungen,“ sagt Sam Walsh, Director of Real Estate Development bei Patrizia. „Wir sind fest entschlossen, ein hochmodernes Gebäude zu errichten, das im Betrieb CO2-neutral ist und Investoren und Nutzern in Zukunft einen erheblichen Mehrwert bietet.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Für eine Arbeitswelt im Wandel

Das Konzept des Gebäudekomplexes „The Louise“ ist an die aktuellen Änderungen in der Arbeitswelt angepasst, die mit der Coronapandemie und der Digitalisierung einhergegangen sind. Dabei sollen auch Nachhaltigkeit und das Wohlbefinden der Nutzer legt. Derzeit wird es von Grund auf saniert, wobei die Fassade und die komplette Haustechnik ersetzt werden. Das aktuelle Investment stellt die nach wie vor gegebene Nachfrage für Bürokomplexe trotz pandemiebedingter Rückschläge unter Beweis. Nicht nur moderne und flexible Büroräume sollen im „The Louise“ ihre Heimat finden – der Gebäudekomplex soll auch Einzelhandelsflächen, Concierge-Services, großzügige Parkplätze für Autos, Elektrofahrzeuge, E-Scooter und Fahrräder, Duschen, Gastronomie, Gärten und ein Auditorium umfassen. Im denkmalgeschützten Art-Déco-Gebäude nebenan befindet sich das Hotel Wielemans, das derzeit ebenfalls renoviert wird und den Mietern des „Louise“ als privater Mitgliedsclub zur Verfügung stehen soll. „Dass wir mit Clifford Chance einen weltweit anerkannten Namen für ‚The Louise‘ gewinnen konnten, ist ein Beleg für die außergewöhnliche Qualität der erstklassigen Büroflächen, die wir für den lokalen Brüsseler Markt bereitstellen,“ betont Saskia Roosen, Head of Asset Management Belgien und Luxemburg bei Patrizia.