Patrizia gewinnt Bezirksregierung Münster als Großmieter

Büroobjekt in Westfalen

Symbolbild: Das Gebäude der Patrizia am Standort Augsburg. Foto: Patrizia AG

Das Immobilien-Investment-Unternehmen Patrizia konnte mit der Bezirksregierung Münster einen langfristigen Mietvertrag abschließen. Das Bürogebäude an der Josef-König-Straße in Münster soll bald bezogen werden.

Die Immobilien-Investment-Firma Patrizia ist international tätig und hat ihren Hauptsitz 9in Augsburg. Jetzt konnte sie die Bezirksregierung Münster als langfristigen Mieter für ein Büroobjekt in Westfalen gewinnen. Insgesamt hat Patrizia eine Fläche von mehr als 6.500 Quadratmetern über einen Zeitraum von 15 Jahren an die Behörde vergeben. Beratend und vermittelnd tätig war Busche Gewerbeexperten GmbH.

Bürokomplex im Zentrum Münsters

Das Gebäude befindet sich an der Josef-König-Straße in Münster am Verwaltungsstandort „Zentrum Nord“. Es befindet sich in direkter Nachbarschaft des Einkaufs- und Bürozentrums KOM-Center sowie des Finanzamts Münster-Innenstadt nahe dem Stadtpark Wienburg. Entworfen wurde der bürokomplex von Kresing Architekten Münster, die Bauarbeiten wurden bereits im Jahr 2000 fertiggestellt. Es besteht aus einem Ensemble verschiedener Baukörper und bietet aktuell Platz für rund 220 feste Arbeitsplätze.

Aktueller Mietvertrag wurde aufgehoben

Die aktuell noch bestehende Mietvereinbarung mit dem früheren Eigentümer wurde einvernehmlich vorzeitig aufgehoben. Dieser nutzte die Räumlichkeiten zuletzt noch als Mieter. Für die Anleger des von Patrizia verwaltenden Fonds sollen durch die neue Partnerschaft langfristige, sichere Einnahmen sowie eine damit einhergehende Wertsteigerung des Objekts sichergestellt werden.